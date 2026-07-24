곽범 “1억을 삼전 6만원에 들어갔다…다시는 주식 안해” 무슨 사연?

[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 곽범이 과거 삼성전자 주식에 투자해 이익을 거뒀지만 이후 주식을 끊게 된 사연을 공개했다. 최근 KB증권 공식 유튜브 채널에는 ‘2030 자산성장, 어떻게 시작해야 할까?’라는 제목의 ‘주식투자는 처음이라’ 1회 영상이 업로드됐다. 영상에서 곽범은 자신의 주식 투자 경험을 소개하며 “주식에 대해 말씀드리자면 여러분들 깜짝 놀라실 수도 있다”며 “삼전(삼성전자), 닉스(SK하이닉스) 얘기하시지 않나. 제가 1억을 6만원에 들어갔다”고 밝혔다. 해당 촬영 당시 삼성전자는 주당 30만원 안팎에서 거래됐다. 출연진들은 현재 삼성전자 주가를 언급하며 큰 수익을 기대했지만 곽범은 “6만원에 들어갔는데 6만3000원에 나왔다. 그리고 다시는 주식을 안 했다”고 밝혔다. 주식 투자를 하지 않는 이유에 대해서는 “불로소득에 대한 불안감이 있다. 내가 일하지 않은 것에 대한 수익이 나는 걸 두려웠다”고 설명했다. 2012년 KBS 27기 공채 개그맨으로 데뷔한 곽범은