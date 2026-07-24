서울 아파트 매매·전세가격 동반 상승…전국과 격차 확대 공급 감소와 전세 물량 축소 영향…서울 분양시장도 상승세

서울 아파트 시장이 매매가격과 전세가격, 분양시장 지표에서 상승 흐름을 이어가고 있다. 공급 감소와 전세 물량 축소 등의 영향으로 서울과 지방 간 시장 흐름의 차이도 나타나고 있다.

한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 7월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트 매매가격지수는 100.30으로 전주(100.00)보다 0.30% 상승했다. 지난해 2월 첫째 주 상승 전환 이후 75주 연속 오름세를 이어갔다. 올해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률은 5.74%로 전국(1.87%)과 지방(0.18%)을 웃돌았다.

전세가격도 상승세를 이어갔다. 같은 기간 서울 아파트 전세가격지수는 100.28로 전주보다 0.28% 상승했다. 올해 누적 상승률은 5.72%로 전국(2.69%)과 지방(1.25%)보다 높은 수준을 기록했다.

시장에서는 공급 감소를 주요 요인 가운데 하나로 보고 있다. 부동산R114에 따르면 올해 서울 아파트 입주 물량(임대 제외)은 1만7,210가구로 지난해(3만2,370가구)보다 약 46.8% 감소했다. 이는 2022년 이후 가장 적은 수준이다.

전세 물량 감소도 시장에 영향을 미치고 있다. 서울 전역 토지거래허가구역 지정 이후 전세를 끼고 주택을 매입하는 방식이 제한되면서 전세 공급이 줄었고, 월세 전환이 확대되면서 일부 실수요가 매매시장으로 이동하고 있다는 분석도 나온다.

분양시장에서도 서울은 상대적으로 높은 지표를 보였다. 주택산업연구원에 따르면 서울 아파트 분양전망지수는 올해 5월과 6월 100.0을 기록한 데 이어 7월에는 114.3으로 전월보다 14.3포인트 상승했다.

청약시장에서도 높은 경쟁률이 이어지고 있다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 4월 서울 서초구 서초동에서 공급된 ‘아크로 드 서초’는 1순위 일반공급 30가구 모집에 3만2,973명이 신청해 평균 1,099.1대 1의 경쟁률을 기록했다.

이러한 가운데 서울에서는 신규 분양도 이어질 예정이다.

자이S&D는 오는 8월 서울 중구 중림동 일원에서 ‘충정로역자이르네’를 공급할 예정이다. 단지는 지하 7층~지상 25층, 3개 동, 전용면적 39~84㎡, 총 299세대로 조성되며 이 가운데 186세대가 일반분양된다. 봉래초가 도보권에 있으며 경기초, 환일중·고, 롯데마트, 신세계백화점, 서울로7017, 서소문역사공원 등이 인접해 있다. 수도권지하철 2·5호선 충정로역과 연결되는 구조를 적용했으며 서울역도 도보권에 위치한다. GTX-A 노선이 서울역까지 완전 개통되면 강남권 접근성도 개선될 것으로 예상된다.

쌍용건설은 서울 서대문구 홍은동 일원에서 ‘쌍용 더 플래티넘 서대문’을 8월 분양할 예정이다. 단지는 지하 4층~지상 20층, 3개 동, 총 177세대 규모로 조성되며 전용면적 59·84㎡ 62세대가 일반분양 대상이다. 명지초·중·고와 충암초·중·고, 홍연초, 연희중 등이 인근에 있으며 백련산과 홍제천도 가깝다. 버스를 이용해 지하철 6호선 새절역과 합정역으로 이동할 수 있고 내부순환로 홍은·홍제램프 이용도 가능하다.

현대엔지니어링은 서울 서초구 잠원동에서 ‘신반포22차아파트(재건축)’, 대우건설은 서울 동작구 노량진동에서 ‘써밋더트레시아(노량진5구역)’를 연내 분양할 예정이다.