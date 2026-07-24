영·미·캐나다 등 매체 릴레이 호평

LG전자의 2026년형 LG 올레드 TV가 완벽한 영상미와 몰입감으로 해외 유력 매체들로부터 연이어 호평을 받았다. 24일 업계에 따르면 세계적인 영상·음향 기기 평가 전문 매체인 캐나다 알팅스(Rtings)는 자체 테스트 결과 ‘2026년 영화 감상을 위한 최고의 TV’ 부문에 ‘LG 올레드 에보 AI G6’(사진)를 ‘베스트 TV’로 선정했다.

알팅스는 LG 올레드 에보 AI G6에 대해 “영화 감상에 최적화된 TV로 놀라운 몰입감을 선사한다”며 “빛 번짐 없이 깊고 진한 검은색을 표현해 영상의 깊이감을 극대화한다”고 호평했다. 특히 LG 올레드의 이미지 처리 기술을 극찬하며 “저해상도 스트리밍이나 일반 블루레이 화질을 탁월하게 업스케일링할 뿐만 아니라 압축률이 높은 영상에 나타나는 화질 저하 현상도 효과적으로 제거해 준다”고 덧붙였다.

영국 IT 매체 T3는 ‘LG 올레드 G6’로 영화 ‘오펜하이머’, ‘부고니아’, ‘쉘터’를 감상한 결과 “집안 거실을 영화관으로 탈바꿈시키는 완벽한 영상미와 몰입감을 제공한다”고 평가했다. T3는 “선명도, 밝기, 명암비, 깊이감, 그리고 사실감이 완벽하게 조화를 이뤄 ‘마법’ 같은 효과를 만들어낸다”고 후기를 남겼다.

LG 올레드 TV 뿐만 아니라 최근 시장에 본격 출시되기 시작한 차세대 프리미엄 LCD TV ‘LG 마이크로 RGB 에보’에 대해서도 영화 감상 시 색 표현력이 뛰어나다는 평가가 나왔다. 김현일 기자