- 조달청, 제 3차 혁신제품 지정서 수여식 개최…의료·돌봄, 국민 안전, 기후위기 대응 등 혁신기술 지정

[헤럴드경제= 이권형기자] 의료·돌봄부터 국민 안전, 기후위기 대응까지 다양한 공공현안 해결에 기여할 혁신제품이 공공시장에 첫 걸음을 내딛었다.

조달청은 24일 대전정부청사에서 2026년 제3차 혁신제품 지정서 수여식을 개최하고, 80개 혁신제품에 대해 지정서를 수여했다.

이번에 지정된 혁신제품은 AI, 바이오헬스, 로봇, 스마트시티, 재난·안전, 환경·탄소중립 등 여러 분야에서 혁신기술을 활용한 제품들이다.

▷AI 기반 뇌영상 분석 소프트웨어 ▷전자동 분자진단 시스템 ▷환자이송 돌봄로봇 등은 의료서비스의 정확성과 효율성을 높이고, ▷AI 도로 융설시스템 ▷ 수영장 스마트 안전관리시스템 ▷산불감지 솔루션 등은 재해 예방과 국민 안전을 강화한다. ▷전기차 충전자유구역(AI-전력예측) 시스템 ▷에너지절감형 냉장고 ▷친환경 하이브리드 활성탄 등 친환경·탄소중립 제품은 미래 환경의 지속가능성을 높인다.

이번 지정으로 혁신조달의 성과도 꾸준히 확대되고 있다. 혁신제품 지정수는 지난해 상반기보다 30%(228개→297개) 증가했고, 공공구매 실적도 10%(4,319억원→4,769억원) 늘어 혁신 조달이 혁신기업의 성장과 공공서비스 혁신의 기반으로 자리잡고 있다.

특히 올해는 공공성과 혁신성 심사를 통합하여 심사기간을 단축하고, 연간 지정기회를 3회 → 4회 확대하는 등 적극 행정을 통해 혁신기업이 보다 빠르게 공공시장에 진입할 수 있도록 제도를 개선했다.

하반기에는 피지컬 AI제품에 대한 평가체계 마련과 AI 소프트웨어 제품의 특허요건 완화 등을 통해 전략산업의 혁신조달 유입을 촉진하고, 혁신장터 개편과 지정절차 개선을 통해 혁신조달 제도를 더욱 활성화할 계획이다.

백승보 조달청장은 “지난해 부터 본격 추진해 온 혁신조달 확대 노력이 혁신제품 지정 및 공공구매 증가, 다양한 혁신기업의 성공사례 등 성과로 나타나고 있다”며 “하반기에는 전략산업을 중심으로 혁신조달 역량을 더욱 집중헤 AI·로봇·기후테크 등 미래 먹거리를 적극 발굴하고, 혁신기업이 국가경제의 튼튼한 버팀목으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.