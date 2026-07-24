1톤 전기트럭 기반 전용 차량 배치 분당 500리터 방수·전방 자동방수 가능 자체소방대와 초동 대응 체계 강화 소방당국 합동훈련도 확대 추진

[헤럴드경제=정경수 기자] 고려아연 온산제련소가 화재 초기 대응력을 높이기 위해 전용 소방차를 도입했다. 생산 설비가 밀집한 제련소 특성상 화재 발생 직후 ‘골든타임’을 확보하는 것이 피해 규모를 좌우한다고 보고, 자체 방재 역량을 강화한 것이다.

고려아연은 온산제련소에 최근 전용 소방차를 배치했다고 24일 밝혔다. 화재 발생 시 인명 피해와 생산시설 손상, 환경 오염 가능성을 최소화하기 위한 조치다.

산업 현장에서는 안전 투자가 단순한 비용이 아니라 생산 안정성과 지역사회 신뢰를 좌우하는 핵심 경영 과제로 부상하고 있다. 특히 고온 설비와 전기설비가 함께 운영되는 제련소는 화재가 확산되기 전 초동 대응 체계를 갖추는 것이 중요하다.

이번에 도입한 차량은 1톤 전기트럭 기반의 전용 소방차다. 650리터 규모 물탱크와 320V 전동식 펌프를 탑재했다. 설비 간 공간이 좁고 동선이 복잡한 제련소 환경을 고려해 대형 차량보다 빠르게 현장에 접근할 수 있는 기동성에 초점을 맞췄다.

방수 성능도 초기 진압에 맞춰 설계됐다. 전용 소방차는 분당 500리터의 방수량과 최대 15바(bar)의 소방펌프 압력을 활용한 차체 분무 시스템을 갖췄다. 화재 상황에 따라 전방 자동방수, 호스릴 방수, 일반 소방호스 방수 등을 선택해 운용할 수 있다.

차량 내부에서 전방 자동방수포를 조작할 수 있는 점도 특징이다. 화재 현장에 접근하는 과정에서 작업자의 위험 노출을 줄이고, 초기 불길에 보다 빠르게 대응할 수 있다.

고려아연은 전용 소방차가 일반 소방대가 도착하기 전 자체 방재조직의 초동 대응 시간을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 초기 진압과 설비 차단, 인명 대피가 신속히 이뤄지면 화재 확산을 억제하고 2차 피해도 줄일 수 있다는 판단이다.

온산제련소는 현재 자체소방대를 편성해 화재 예방과 비상 대응체계를 운영하고 있다. 공정과 설비 구조, 작업 동선을 잘 아는 내부 인력이 초기 대응에 나설 수 있도록 정기 소방훈련과 비상 대응훈련도 진행하고 있다.

고려아연은 앞으로 전용 소방차 운영과 함께 임직원 안전교육을 확대할 계획이다. 소방당국 등 관계기관과의 합동훈련과 정보 공유도 강화해 사업장 화재 대응 체계를 고도화한다는 방침이다.

고려아연 관계자는 “효과적인 화재 대응을 위해서는 소방당국과의 긴밀한 협력은 물론 사업장 특성을 가장 잘 아는 내부 방재조직의 역할도 중요하다”며 “앞으로도 안전 투자를 확대해 근로자와 생산시설, 지역사회의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.