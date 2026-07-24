연금저축계좌리포트서 예상 절세액 확인 장기적 관점서 적립식 투자도 가능

[헤럴드경제=김지윤 기자] 토스증권은 연금저축계좌를 출시한다고 24일 밝혔다. 연금저축계좌는 토스증권이 선보이는 첫번째 절세상품이다.

연금저축계좌는 연간 최대 1800만원까지 납입할 수 있고, 이 중 최대 600만원(IRP합산시 최대 900만원)에 대해서는 세액공제를 받을 수 있다.

공제율은 소득수준에 따라 다르게 적용된다. 총 급여 5500만원 이하(종합소득 4500만원 이하)인 경우 600만원 납입 시 최대 99만원을, 그 이상 소득 구간은 최대 79만원2000원을 연말정산 세액공제 받을 수 있다.

토스증권 연금저축계좌는 만 19세 이상 국내 거주 내국인이라면 누구나 가입할 수 있다. 다른 금융기관의 연금저축계좌를 보유하고 있어도 토스증권에서 추가로 개설할 수 있다.

다만 연간 납입한도는 모든 금융사의 연금저축계좌를 합산해 적용된다. 여러 계좌를 운용 중이라면, ‘입금한도변경’ 메뉴에서 연간 입금목표액을 설정해 관리할 수 있다.

토스증권 연금저축계좌는 ▷연금저축계좌리포트 ▷국내 상장지수펀드(ETF) 보러가기 ▷주식모으기 ▷연금저축계좌 자동이체를 제공한다.

연금저축계좌리포트에서는 연금저축계좌의 세액공제 진행률과 올해 예상 절세 금액을 미리 확인, 납입 및 절세계획을 세울 수 있다.

또 연금저축계좌에서 투자할 수 있는 국내 ETF 종목만 모아볼 수 있다.

이와 함께 이용자들이 장기적인 관점에서 적립식 투자를 이어갈 수 있도록 국내 ETF를 1주 단위로 모아갈 수 있는 ‘주식모으기’ 기능과 매주, 매달 정해진 금액을 자동으로 납입하는 연금저축 자동이체서비스도 제공한다.

토스증권 관계자는 “연금저축계좌는 노후를 대비하는 수단이자, 연말정산 시 최대 99만원의 세액공제도 챙길 수 있는 장기 자산관리의 첫 걸음”이라며 “누구나 소액으로 부담없이 시작해 더 많은 이용자가 연금투자를 시작하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

토스증권은 최근 다양한 서비스 확대를 통해 고객 편의성을 강화하고 있다. 지난 4월에는 국내 증권 업계 최초로, 어닝콜 서비스를 해외 기업에서 국내 기업까지 확대했다. 웹기반 주식거래 서비스인 ‘토스증권 PC’의 투자 환경 강화를 위한 기능 업데이트도 최근 실시했다. 이를 통해 4개의 차트를 동시에 모니터링할 수 있게 했고, 차트 화면 내에서 주문과 주문 정정이 가능하도록 개선했다.