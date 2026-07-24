9호선 양천향교역·마곡나루역·5호선 연결… 여의도·강남 등 주요 업무지구 접근성 우수 분양·임대 병행 시스템 도입으로 기업 자금 상황별 맞춤 입주 지원… 즉시 입주 가능

서울 강서구 마곡지구가 4차 산업과 연구개발(R&D) 중심지이자 서울 서남권 최대 비즈니스 벨트로 완숙기에 접어든 가운데, 핵심 입지에 조성된 준공 업무시설 ‘뉴브 클라우드힐스’가 신규 사옥을 찾는 기업들의 조명을 받고 있다.

서울시 강서구 마곡산업시설구역 D13블록에 들어선 ‘뉴브 클라우드힐스’는 우미건설 컨소시엄이 시공을 맡아 준공을 완료한 대형 업무시설이다. 연면적 9만 9,651㎡(약 3만 평), 지하 4층~지상 11층 규모로 조성되었으며, 총 829대의 넉넉한 주차 공간과 엘리베이터 13대 등 쾌적한 빌딩 인프라를 갖췄다.

교통 및 접근성 측면에서도 강점이 명확하다. 지하철 9호선 양천향교역 역세권에 위치해 도보 이용이 용이하며, 9호선·공항철도 환승역인 마곡나루역과 5호선 발산역 이용도 수월하다. 9호선을 통한 여의도(YBD), 강남(GBD) 등 주요 업무지구 접근성은 물론, 공항철도 및 김포국제공항·인천국제공항과의 인접성으로 국내외 비즈니스 출장 및 이동 편의성이 높다.

주변 산업 인프라와의 연계성도 돋보인다. 단지 인근에는 LG사이언스파크를 비롯해 코오롱, DL, 이랜드, 넥센, 롯데, 한국도레이 등 주요 대기업 R&D 센터가 집결해 있어 유관 기업 간 기술 및 산업 시너지 형성이 용이하다. 아울러 마곡 MICE 클러스터의 핵심 시설인 ‘코엑스 마곡 르웨스트’와 인접해 외부 행사 개최 및 비즈니스 네트워킹 구축이 용이하다.

자연 환경으로는 서울식물원과 습지생태공원, 궁산이 인근에 있어 도심 속 녹지 공간과 탁 트인 조망권을 제공한다. 내부에는 공유 오피스, 라운지, 다목적 회의 공간 등 입주 기업의 업무 효율과 임직원 만족도를 고려한 특화 시설을 구축했다.

‘뉴브 클라우드힐스’는 총 272실의 업무시설 중 156실은 분양형, 116실은 임대형으로 동시 공급하고 있다. 초기 자본 투입 부담을 줄이고 자산화 옵션을 함께 고려할 수 있는 전략적 입주 환경을 제공하며, 준공이 완료되어 계약 후 즉시 입주가 가능하다.

부동산 업계 관계자는 “마곡지구는 단순한 업무지구를 넘어 산업·교통·문화 인프라가 결합된 자족형 첨단 도시로 자리 잡았다”라며 “뉴브 클라우드힐스는 우수한 입지 여건과 특화 설계를 갖추고 분양과 임대를 병행해 사옥 이전이나 확장을 검토하는 기업들에게 최적의 대안이 될 것”이라고 평가했다.

한편, ‘뉴브 클라우드힐스’의 홍보관은 현장 1층에 마련되어 운영 중이다.