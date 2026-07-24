노선 개발·해외 마케팅 전개 협력 지방공항 인바운드 여객 비중 55%까지 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 이스타항공은 지난 23일 한국관광공사(KTO)와 중화권 방한객 유치 및 지역 관광 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

협약식은 서울 중구에 위치한 한국관광공사 서울센터에서 열렸으며 이경민 이스타항공 커머셜본부장과 정석인 한국관광공사 국제관광본부장 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 중화권에서의 방한 수요를 확대하고 지역 관광 활성화를 도모하기 위한 것으로, 양측은 ▷중화권 신규·부정기 노선 개발 ▷해외 공동 마케팅 및 지역 특화 관광상품 개발 ▷외래객 유입 데이터 관리 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

이번 협약 체결을 통해 양측은 이스타항공 지방공항외국인의 한국 여행(인바운드) 여객 비중을 올해 평균 45%, 2028년에는 55%까지 단계적으로 확대하는 것을 목표로 협력을 이어갈 계획이다.

이스타항공은 제주와 부산을 중심으로 중화권 노선의 외국인 탑승객 비중이 꾸준히 증가하고 있다. 제주-타이베이 노선의 외국인 탑승객 비중은 2024년 86%, 2025년 94%, 올해 1분기 96%로 지속 상승했으며, 제주-상하이 노선은 올해 1분기 98%에 달했다. 부산-타이베이 노선 역시 올해 1월 79%, 2월 86%, 3월 92%로 매월 증가세를 이어가고 있다.

이스타항공 관계자는 “중화권 방한 수요가 꾸준히 확대되는 가운데 한국관광공사와의 긴밀한 협력을 통해 인바운드 활성화에 적극 나설 계획”이라며 “더욱 많은 외국인 관광객이 우리나라의 다양한 지역을 방문할 수 있도록 노선 개발과 해외 마케팅을 지속 강화하겠다”고 말했다.

이스타항공은 중국 현지발 수요가 증가하는 시즌에 맞춰 7~10월 인천발 다퉁, 난퉁, 닝보 노선에 부정기편을 운항한다. 인천~다퉁 노선은 7월 9일부터 8월 30일까지, 인천~난퉁 노선은 7월 3일부터 8월 31일까지, 인천~닝보 노선은 8월 1일부터 10월 10일까지 각각 주 2회씩 운항한다.

또한, 지난 4월 국토교통부로부터 샤먼, 후허하오터 등 11개의 중국 노선 운수권을 배분받아 올 하반기부터 순차적으로 취항할 예정이다.