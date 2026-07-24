매달 신선식품 꾸러미 500인분 정기 후원

[헤럴드경제=강승연 기자] 하이트진로가 장마와 폭염으로 어려움을 겪는 서울 쪽방촌 주민들의 건강한 여름나기 지원에 나섰다고 24일 밝혔다.

하이트진로는 지난 22일 서울역 쪽방촌에서 주민들과 수박을 나누는 ‘수박 DAY’ 행사를 열었다. 임직원들은 주민들에게 수박을 직접 나눠주며 안부를 묻고 응원의 뜻을 전했다.

이번 행사는 서울역·돈의동·창신동·남대문·영등포 쪽방촌 온기창고에 제철 과일·채로로 구성된 신선식품 꾸러미 500인분을 매달 후원하는 ‘온기창고 비타민 꾸러미’ 활동의 일환으로 진행됐다.

하이트진로는 2013년 서울시와 주거취약계층 보호 활동 공동협력 협약을 체결했으며, 지난해 온기창고 비타민 꾸러미를 시작했다.

장인섭 하이트진로 대표는 “온기창고 비타민 꾸러미는 단순한 물품 지원을 넘어 주민들의 건강한 일상을 함께 만들어가는 사회공헌 활동”이라며 “지역사회와 상생을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 하이트진로는 신선 식자재 스타트업 ‘미스터아빠’와 협력해 운영하고 있으며, 앞으로도 계절별 신선식품 지원을 통해 쪽방촌 주민들의 건강한 식생활을 지속적으로 지원할 계획이다.