23일 마곡 LG사이언스파크로 합창단원 초청 6·25전쟁 참전용사 후손으로 구성 강뉴합창단 방한 일정 항공비·체제비 전액 후원 에티오피아서 ‘희망직업훈련학교’ 지원도 ‘참전국가에 보답’ 구광모 대표 의지 반영

[헤럴드경제=이정완 기자] LG가 6·25전쟁 참전용사인 에티오피아 ‘강뉴(Kagnew)부대’의 후손으로 구성된 ‘강뉴합창단’에게 전용 연습실과 음향시설을 후원한다고 24일 밝혔다.

LG는 지난 23일 방한 중인 강뉴합창단원들을 마곡 LG사이언스파크로 초청해 LG의 최신 기술과 제품을 소개하고 이번 연습실 조성 및 기자재 후원을 기념하는 자리를 가졌다.

국가보훈부, 사단법인 따뜻한하루와 함께 에티오피아 현지에 강뉴합창단을 위한 전용 합창 연습공간을 조성하고 연습에 필요한 노트북, 스피커, 빔프로젝트 등 관련 오디오·IT 기자재를 후원하기로 했다.

이 자리에는 강윤진 국가보훈부 차관, 김광일 사단법인 따뜻한하루 대표, 정수헌 LG사이언스파크 대표가 함께했다. LG는 이번에 방한한 강뉴합창단원은 물론 방한하지 못한 인원 전원에게 LG전자의 포터블 스피커를 선물했다.

강뉴합창단은 지난달 22일 방한해 국내 순회 공연을 진행 중이다. 오는 27일 유엔군 참전의날 행사 공연을 끝으로 36일간의 방한 일정을 마친다. LG는 강뉴합창단의 이번 방한 일정 관련 항공비, 체제비 등 모든 비용을 전액 후원했다.

강뉴합창단원인 아멘 부가예후(Amen Buzayehu Tekalign)양은 LG의 이번 후원에 대해 “그동안 노래연습을 하고 싶어도 마땅한 공간이 없어 속상한 때가 많았다”며 “이제 눈치 보지 않고 마음껏 노래할 수 있는 우리만의 공간이 생긴다는 생각에 행복하다”고 소감을 밝혔다.

2018년 창단한 강뉴합창단은 그동안 전용 연습실이 없어 연습 때마다 적합한 공간을 찾아 이동해야했다. 새 연습실은 국가보훈부가 2006년 에티오피아 수도 아디스아바바에 건립한 ‘한국전 참전용사 회관’ 안에 조성된다.

에티오피아는 아프리카 유일의 6·25전쟁 지상전 참전국으로 당시 하일레 셀라시에 에티오피아 황제의 결단으로 황실근위대인 강뉴부대를 파병했다. ‘강뉴(Kagnew)’는 에티오피아 현지어로 ‘적을 괴멸시키는 자’라는 뜻으로 강뉴부대는 전쟁 동안 최전방 중부전선에서 253전 253승이라는 기록을 세웠다. 참전 기간 동안 강뉴부대원 122명이 전사하고 536명이 부상을 입었다.

주로 강뉴부대 참전용사의 3세들로 구성된 강뉴합창단은 에티오피아 정부 주관 행사 등 공식 무대에서 공연을 이어오고 있다. 공연 시에는 아리랑 등 한국어 노래와 에티오피아 전통 노래를 함께 선보이며 한국과 에티오피아를 연결하는 민간외교관 역할을 하고 있다.

LG는 최고경영진의 지속적인 관심 아래 에티오피아를 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

지난 2014년 건립된 기술 교육기관 ‘LG-KOICA 희망직업훈련학교’는 현지 청년들에게 양질의 IT 기술 교육을 제공하고 있다. 우수 졸업생에게 LG전자 중아서비스법인 인턴십 기회도 제공하며 글로벌 교육 원조의 성공 모델로 자리잡았다. 이번 강뉴합창단 연습실 조성과 방한 일정 지원 등도 참전국가에 대한 감사의 마음을 전하고자 했던 구광모 ㈜LG 대표의 뜻이 반영된 것으로 알려졌다.

한편 국가보훈부는 23일 권오을 장관 명의의 감사패를 LG에 전달했다. 국가보훈부는 LG가 희망직업훈련학교 등 국제보훈사업에 앞장서고 보훈외교 활성화에 기여한 점을 높이 사 감사패를 수여했다.

LG 관계자는 “참전용사 후손들이 경제적 자립을 이루는 것은 물론, 문화적 역량을 마음껏 펼치고 꿈과 희망을 키울 수 있도록 계속해서 도울 것”이라고 말했다.