주요 착장 제품 판매량 134.4% 증가 언밸런스 로고밴딩 크롭탑 2344.8%↑

[헤럴드경제=강승연 기자] 젝시믹스(XEXYMIX)는 배우 고윤정의 모델 기용 이후 주요 착장 제품의 판매량이 큰 폭으로 증가했다고 24일 밝혔다.

젝시믹스가 고윤정이 캠페인에서 착용한 주요 제품 8종의 판매 추이를 분석한 결과, 모델 기용 이후 6주간(6월 4일~7월 18일) 판매량은 직전 6주(4월 19일~5월 30일) 대비 134.4% 증가했다.

특히 고윤정 모델 캠페인이 처음 공개된 6월 1주차에는 주요 착장 제품 판매량이 직전 주보다 208.2% 급증했다.

가장 높은 성장률을 기록한 제품은 고윤정이 착용한 ‘언밸런스 로고밴딩 크롭탑’이다. 모델 기용 이후 6주간 판매량이 직전 6주 대비 무려 2344.8% 증가했다.

러닝과 아웃도어 활동에 적합한 ‘RX 펀칭 리플렉티브 투인원 쇼츠’는 같은 기간 525.7%, ‘RX 블랙라벨 시그니처 360N 리플렉티브 브라탑’도 248.1% 급증했다.

이밖에도 ‘V업 3D 플러스 부츠컷 레깅스’가 212.6%, ‘RX 블랙라벨 시그니처 380N 메쉬 포켓 레깅스 5부’가 177.3% 증가한 것으로 나타났다.

젝시믹스는 고윤정의 건강하고 세련된 이미지가 브랜드의 감각적인 애슬레저 스타일과 맞아떨어지며 소비자들의 구매 관심을 높였다고 설명했다.

또 리플렉티브 디테일과 펀칭, 메시 등 여름철 러닝 등 야외 활동에 적합한 기능성이 부각되면서 실용성과 스타일을 함께 중시하는 소비자 수요로 이어진 것으로 분석된다.

공식 SNS(사회관계망서비스)를 통한 캠페인 확산도 모델과 브랜드 간 시너지를 높였다. SNS는 기존 고객의 구매를 촉진하는 동시에 신규 소비자층과의 접점을 확대하는 역할을 했다.

젝시믹스 관계자는 “앞으로도 고윤정과 함께 젝시믹스만의 기능적이고 세련된 스타일을 다채롭게 선보이겠다”고 말했다.