2013년 지주사 전환 후 13년 만의 대수술…‘순수지주사’ 한계 극복 타개책 ‘알짜 캐시카우’ 동아제약 품어 직속 사업화…R&D 및 신사업 투자 실탄 확보 ‘중복 상장’ 시장 우려 차단·단일 거버넌스 구축…글로벌 헬스케어 도약 발판

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아쏘시오홀딩스가 100% 자회사인 동아제약을 흡수합병하며 ‘사업지주회사’ 체제로의 전환을 선언했다. 지난 2013년 지주회사 체제로 전환한 지 13년 만에 지배구조에 대대적인 변화를 주는 셈이다.

이번 결정은 자회사의 지분 관리와 배당금에 의존하던 순수지주회사의 한계를 극복하고, 그룹 핵심 사업인 컨슈머 헬스케어 부문을 직접 결합해 기업가치 상승과 글로벌 시장 공략이라는 ‘두 토끼’를 동시에 잡겠다는 전략적 결단으로 풀이된다.

동아쏘시오홀딩스는 지난 23일 이사회를 개최하고 동아제약을 흡수합병하기로 의결했다고 공시했다. 신주 발행이 없는 소규모 합병 방식으로 진행되며, 오는 10월 1일 합병이 최종 완료될 예정이다.

이번 합병은 신주를 발행하지 않는 소규모 합병 방식으로 진행된다. 이에 따라 합병 완료 후에도 동아쏘시오홀딩스의 주주 구성과 지분율에는 변동이 없다.

업게에서는 이번 합병을 동아쏘시오그룹의 체질 개선을 위한 승부수로 평가하고 있다. 동아쏘시오홀딩스는 그간 자회사 지분 관리와 상표권 수익, 배당금 등을 주 수익원으로 삼는 순수지주회사 형태를 유지해 왔다. 그러나 글로벌 제약·바이오 및 헬스케어 시장의 경쟁이 격화되면서 현금 창출력과 투자 집행력이 분리된 지주사 구조로는 신속한 대형 M&A나 차세대 신성장동력 투자를 집행하는 데 한계가 있다는 지적이 제기되어 왔다.

핵심은 ‘사업지주회사’로의 변화다. 사업지주회사는 자회사 지분을 보유해 그룹을 통솔하는 지주사 역할에 더해, 자체적인 제조 및 영업 사업을 직접 운영하는 형태를 말한다. 동아쏘시오홀딩스는 그룹 내 가장 강력한 캐시카우인 동아제약의 박카스, 일반의약품(OTC), 헬스케어, 더마화장품 등 알짜 사업 부문과 안정적인 현금 창출 능력을 내부로 직접 이식하게 된다.

이를 통해 지주사가 직접 튼튼한 현금 흐름을 쥐게 되면서, 향후 글로벌 바이오·헬스케어 분야의 신규 투자나 혁신 신약 R&D에 있어 선제적이고 과감한 자금 투입이 가능해질 전망이다.

지배구조 개편에 따른 주주가치 제고 효과도 기대된다. 국내 증시에서는 지주사와 자회사가 동시에 상장하거나 상장 가능성이 열려있을 때 지주사의 가치가 저평가되는 ‘지주사 디스카운트(Holdco Discount)’ 현상이 고질적인 문제로 지적되어 왔다. 동아쏘시오홀딩스는 비상장 100% 자회사인 동아제약과의 완전 합병을 통해 향후 발생할 수 있는 중복 상장 우려를 근본적으로 차단하고, 사업 가치를 홀딩스 주가에 직접 반영시킬 수 있는 길을 열었다.

또한 기존에 지주사와 자회사로 분산되어 있던 의사결정 단계를 존속법인의 이사회 및 경영진으로 일원화함으로써, 경영 효율성과 책임 경영이 한층 강화될 것으로 보인다. 단일 거버넌스 체제 아래서 시장 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 기틀을 마련한 것이다.

통합 동아쏘시오홀딩스는 동아제약이 축적해 온 강력한 브랜드 인프라를 바탕으로 해외 시장 영토 확장에 속도를 낼 계획이다. 이커머스 채널 다각화와 글로벌 리테일망 진입을 추진하고, 검증된 컨슈머 헬스케어 브랜드를 집중 육성해 현재 국내에 집중된 매출 구조를 글로벌 중심으로 재편한다는 목표다.

동아쏘시오홀딩스 관계자는 “이번 합병은 지난 지주사 전환의 성과를 한 단계 발전시켜 글로벌 헬스케어 시장을 선도하기 위한 결단”이라며 “통합된 자본과 인프라를 바탕으로 신성장동력을 적극 확보해 주주가치를 높이겠다”고 강조했다.