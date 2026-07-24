[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협과 홍해에서 발생하는 선박 피해를 미국이 동결한 이란 자금으로 배상하겠다고 밝혔다. 이란과 친이란 무장세력 후티 반군의 해상 공격에 경제적 책임을 묻겠다는 취지로 풀이된다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “지금 이 시점부터 선박, 화물 또는 이와 관련된 모든 것에 발생한 손해는 미국이 보유 및 관리하고 있는 이란 자금을 통해 배상될 것”이라고 밝혔다.

그는 이어 “손해액이 매우 막대할 수 있지만 그럼에도 이는 공정하고 공평한 조치(fair and equitable)”라고 강조했다.

이번 발언은 최근 이란과 예멘 후티 반군이 각각 호르무즈 해협과 홍해에서 유조선과 상선을 잇달아 공격하는 가운데 나왔다.

미국은 이란 정부 자산 일부를 제재에 따라 동결·관리하고 있다. 트럼프 대통령은 이 자금을 향후 선박 피해 보상 재원으로 활용하겠다는 방침을 공개적으로 밝히며 이란에 강한 경고 메시지를 보낸 것으로 해석된다.

특히 해상 공격으로 발생하는 경제적 손실을 이란이 부담하도록 하겠다는 점을 분명히 함으로써, 추가 공격을 억제하려는 압박 수위를 한층 높인 것으로 보인다.

다만 미국이 실제로 동결 자산을 민간 선박 피해 배상에 사용할 수 있는지와 국제법적 근거, 구체적인 집행 방식은 아직 공개되지 않았다.