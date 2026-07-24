[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군은 지난 23일 군수실에서 ‘2026년 상반기 민원처리 우수공무원 시상식 및 간담회’를 개최하고 신속한 업무 처리로 민원 서비스 향상에 기여한 우수 직원들을 격려했다.

‘민원처리 마일리지제’는 법정 처리기간보다 신속하게 민원을 처리한 공무원에게 단축일수에 따른 마일리지를 부여하고 이를 종합 평가해 포상하는 제도로 직원들의 신속한 민원 처리를 독려하기 위해 운영되고 있다.

이번 시상은 올해 새롭게 개편된 3개 부문 ‘단순민원(새올), 복합·고충민원(새올), 국민신문고’의 평가 결과를 바탕으로 우수 직원 9명을 선정해 상장과 포상금을 수여했다.

아울러 우수 공무원의 사기 진작과 실질적인 재충전 기회를 제공하기 위해 특별휴가 1일을 새롭게 도입해 수상자에게 부여했다.

남한권 울릉군수는 “앞으로도 현장의 목소리를 적극적으로 수렴하고, 직원들이 자긍심을 갖고 일할 수 있는 근무환경을 조성해 군민이 체감하고 만족하는 민원 행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.