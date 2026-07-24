[헤럴드경제=문영규 기자] 장한나 예술의전당 사장이 78억원대 재산을 신고했다. 고성규 한국한의학연구원장은 246억원을 현직 고위공직자 1위에 올랐다.

정부공직자윤리위원회가 24일 공개한 ‘2026년 제7회 수시 재산공개자 현황’ 자료에 따르면 장 사장은 문화체육관광부 산하 기관장 중 가장 많은 총 78억1717만원의 재산을 신고했다.

지난 4월 사장으로 취임한 장 사장은 12억8000만원의 서울 강남구 소재 아파트와 6억5349만원의 미국 캘리포니아주 소재 단독주택 등 부동산을 보유했다.

세계적인 첼리스트인 그는 첼로와 첼로 활로 신고된 재산만 13억7011만원에 달해 눈길을 끌었다. 이외에 1억3374만원에 이르는 슈타인웨이 피아노 등도 보유했다.

예금은 국내외 금융기관에 총 27억7810만원을 보유했고, 주식 등 증권 자산도 17억3672만원이었다.

고성규 한국한의학연구원장은 235억5100만원의 재산을 신고해 현직자 중 가장 많았다.

고 원장은 본인과 배우자가 절반씩 보유한 강남구 압구정동 한양아파트와 배우자 명의 신사동 상가와 사무실, 대치동 근린생활시설 등 총 138억811만원 상당 건물을 보유했다.

예금은 55억9046만원이었고 증권은 38억9040만원 상당을 보유했다.

김종오 한국방송통신대 총장은 총 98억7683만원을 신고해 현직자 2위에 올랐다.

김 총장은 충남 천안시와 인천 강화군·계양구 등의 27억5941만원 상당 토지와 서초구 아파트를 비롯한 35억5679만원 상당 건물, 17억3390만원 규모 예금, 증권 15억9976만원 등을 보유했다.

취임 후 첫 신고를 한 신현송 한국은행 총재의 재산은 82억2400만원이었다.

서울 강남구 논현동 동현아파트가 15억900만원, 배우자와 공동 명의로 돼 있는 종로구 디팰리스 오피스텔이 18억원이었으며 배우자 명의 미국 일리노이주 시카고 아파트는 2억8036만원이었다. 부동산 재산만 35억8936만원이었다.

예금은 11억7425만원이었다. 배우자 예금은 32억8238만원, 장남은 1억4889만원이었으며, 장남은 2919만원 상당의 해외 주식도 보유했다.

이밖에 황교익 한국문화관광연구원 원장의 재산은 5665만원이었다. 그는 8억3020만원 상당의 경기 고양 소재 아파트를 보유했지만, 채무가 13억2524만원에 달했다.