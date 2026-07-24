[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군 구지면이 행정안전부로부터 ‘읍(邑)’ 승격을 최종 승인받았다고 23일 밝혔다.

이는 유가·옥포·현풍면이 읍으로 승격한 2018년 이후 8년만이다.

이로써 달성군은 ‘7개 읍·2개 면’ 체제로 전환되며 전국 226개 기초지자체 중 가장 많은 읍을 보유한 지자체가 됐다.

이번 승격은 지난 3월 개정된 ‘행정구역 조정업무 처리 규칙’이 전국에서 처음 적용된 사례다.

외국인 및 외국국적 동포를 포함해 거주 인구 2만명을 넘기면 읍 승격이 가능해진 규칙에 따라 구지면은 인구 기준(2025년말 기준 2만1221명)과 도시적 산업 종사 가구 및 시가지 구성지역 인구 비율(각 40% 이상) 등 법적 요건을 모두 충족했다.

구지면은 대구국가산업단지 조성과 대단지 아파트 단지 입주, 외국인 근로자 유입에 힘입어 가파른 인구 증가세를 이어왔다.

따라서 달성군은 자치법규 정비와 안내표지판 교체 등을 거쳐 오는 9월 말 조례 공포와 함께 구지읍을 공식 출범할 계획이다.

최재훈 달성군수는 “구지면의 읍 승격은 대구국가산단을 중심으로 주민과 행정이 함께 일궈낸 뜻깊은 결실이자 민선 9기 달성의 새로운 도약을 알리는 이정표”라며 “위상에 걸맞은 행정·복지 인프라를 신속히 확충해 구지읍을 산업과 정주 환경이 어우러진 대구의 핵심 거점으로 키워나가겠다”고 말했다.