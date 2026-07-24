[헤럴드경제=정목희 기자] [속보] USTR, 무역법 301조 ‘강제노동 관세’ 부과...한국은 최대 12.5%
-품목별 10% 또는 12.5% 적용…EU·일본·대만 등과 같은 그룹
-연방대법 상호관세 무효판결로 도입한 ‘글로벌 관세 10%’ 만료 직전 부과
mokiya@heraldcorp.com
입력 2026-07-24 06:12:52 수정 2026-07-24 06:49:13
영문번역
[헤럴드경제=정목희 기자] [속보] USTR, 무역법 301조 ‘강제노동 관세’ 부과...한국은 최대 12.5%
-품목별 10% 또는 12.5% 적용…EU·일본·대만 등과 같은 그룹
-연방대법 상호관세 무효판결로 도입한 ‘글로벌 관세 10%’ 만료 직전 부과
트럼프 “시진핑과 AI 얘기할 것”…9월 미중 정상회담 핵심 의제로[1일1트]
[헤럴드경제=정목희 기자] 오는 9월로 예정된 미중 정상회담에서 인공지능(AI) 기술패권 경쟁이 핵심 의제로 다뤄질 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 AI 문제를 다시 논의하겠다고 예고하며 미국의 기술 우위를 유지해야 한다고 강조했다. 트럼프 대통령은 23일(현지시간) “시 주석은 9월 24일 (미국을) 방문할 예정”이라며 “내
[영상] “90평 저택에 전면이 유리 통창인데” 3억대로 경매나온 김포집[부동산360]
경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 김포시 대곶면 대벽리 소재 2층 단독주택과 토지가 오는 23일 3차 매각기일을 앞두고 있으며 최저매각가격은 3억5381만원대로, 최초 감정가인 약 7억2207만원의 49% 수준이다.
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.