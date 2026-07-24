[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경일대 AI융합전문인력양성사업단은 지난 2일 경북테크노파크에서 경산 지역 교육을 시작으로, 16일 포항시 평생학습원과 22일 한국폴리텍대학 구미캠퍼스에서 ‘시니어 AI 동화 제작 교육 결과공유회’를 각각 개최했다.

이번 결과공유회는 경산·포항·구미 지역에서 운영한 시니어 AI 동화 제작 교육의 성과를 공유하고 교육생들이 생성형 AI를 활용해 직접 제작한 동화 콘텐츠의 완성도를 높이기 위해 마련됐다.

각 행사에는 지역별 교육 수강생과 강사, 컨설팅 기술 자문위원, 사업 관계자 등이 참석해 교육 과정을 돌아보고 향후 작품 발전 방향을 논의했다.

행사는 교육 만족도와 참가 소감 발표, 수료증 전달, 결과물 발표 ,전문가 피드백 순으로 진행됐다.

교육생들은 생성형 AI를 활용한 스토리 구성과 이미지 생성, 영상 제작 과정에서 얻은 경험을 공유했다.

전문가들은 작품별 스토리 구성과 AI 활용 방식, 영상 표현 등에 대한 맞춤형 기술 자문과 개선 방향을 제시했다.

우동경 AI융합전문인력양성사업단장은 “앞으로도 교육생들의 의견을 반영한 다양한 AI 교육 프로그램을 운영하고 우수 작품이 전시와 콘텐츠 제작으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.