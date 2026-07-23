[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기관광공사는 23일 경기신용보증재단에서 ‘2026 경기 로컬여행 파트너스 밋업데이’를 개최했다.

경기도 로컬여행 파트너스 36개사와 총 22개 시·군, 관광 관련 기관 및 업계 관계자들이 한자리에 모였다. 지역관광 콘텐츠를 공유하고 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 현장에는 관계자 200여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.

행사장에는 관광·체험, 플랫폼, 문화예술, 관광컨설팅, 미디어, 굿즈, 마케팅 등 다양한 분야의 로컬여행 파트너스가 참여해 지역 고유의 관광자원과 콘텐츠를 소개했다.

참가자들은 로컬여행 홍보부스에서 스탬프 투어 및 네트워킹 프로그램에 참여하는 한편 다양한 로컬관광 콘텐츠를 직접 체험하며 경기도 로컬관광에 대한 이해를 높였다.

사전 매칭을 통한 시·군과 파트너스 간 비즈니스 상담을 운영, 시·군 대상으로 파트너스사의 2027년도 계획 및 신규 사업 50여 건을 제안하는 등 실질적 민관 협업 체제를 강화하는 시간을 가졌다.

경기관광공사는 이번 행사를 계기로 로컬여행 파트너스와 시·군 간 협력 네트워크를 더욱 확대하고, 지역별 특색을 살린 관광콘텐츠의 상품화와 판로 확대를 지속적으로 지원할 계획이다.