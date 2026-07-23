터키항공·몰타관광청, 미디어데이 개최 몰타, 7000년 역사 유적과 휴양 갖춘 섬 BTS 본보야지 촬영지와 다채로운 콘텐츠 터키항공, 이스탄불 거쳐 몰타까지 운항 한 번에 두 나라 경험하는 스톱오버 눈길

[헤럴드경제=김명상 기자] “BTS가 2018년 예능 프로그램 촬영을 위해 찾았던 곳이 바로 몰타입니다. 터키항공을 이용하면 매일 2회 연결편을 통해 편리하게 방문할 수 있습니다.”

엔도 신고 몰타관광청 한일지사장은 23일 서울 코트야드 메리어트 서울 명동에서 열린 ‘터키항공-몰타관광청 미디어데이’에서 “BTS가 찾은 몰타의 수공예품 가게와 카페 등 방문지가 한국인 관광객의 큰 관심을 얻기도 했다”고 전했다.

이날 행사는 터키항공과 몰타관광청이 공동 개최했으며, 국내 주요 미디어를 대상으로 터키항공의 인천-이스탄불-몰타 연결 노선과 이스탄불 허브 환승 서비스를 소개하고 몰타의 문화와 자연, 미식 등 주요 여행 콘텐츠를 알리기 위해 마련됐다.

양사는 한국 시장에서 몰타 노선 경쟁력을 알리는 데 주력했다. 코로나19 팬데믹 이후 관광 수요가 점차 회복되고 있으나 유로화 강세 등의 영향으로 아직 코로나19 이전 수준을 완전히 회복하지 못한 상황이지만, 양사는 한국 내 인지도를 높이고 신규 수요를 창출하는 데 역량을 집중한다는 방침이다.

몰타를 찾은 한국인 방문객 수는 2006년 373명에서 2024년 6204명까지 급증했다. 지중해 중심부에 위치한 몰타는 면적 316㎢, 인구 약 56만 명 규모의 섬나라다. 영어가 공용어이며 7000년 역사를 지닌 거석 신전 등 유네스코 세계문화유산을 보유하고 있다. 연중 320일 이상의 온화한 날씨와 치안 여건, 영국식 영어 교육 환경을 바탕으로 어학연수와 휴양 수요가 함께 움직인다.

몰타는 유네스코 세계문화유산과 역사 유적이 많아 제대로 둘러보려면 최소 4일 이상의 일정이 추천된다. 또한 대부분의 관광지가 차로 30분 이내 거리에 있어 한 숙소에 머무르며 여유롭게 여행할 수 있는 것이 큰 장점으로 꼽힌다.

엔도 지사장은 “현재 한국 내 유학원, 여행사 등 파트너사들과 협력하고 있으며 한국의 여행 박람회 참가와 광고 등 적극적인 마케팅을 펼치고 있다”며 “BTS 방문지와 미쉐린 가이드 선정 레스토랑, 영화 촬영지 등 다채로운 콘텐츠를 통해 한국 시장 공략을 강화할 것”이라고 덧붙였다.

한국에서 몰타로 가는 직항편은 없지만 경유를 통해 쉽게 갈 수 있다. 특히 터키항공은 인천~이스탄불 노선을 주 11회 운항하고 있으며, 이스탄불을 거쳐 몰타까지 연결되는 노선은 짧은 환승 시간 덕분에 현지에 빠른 도착이 가능하다. 또한 터키항공은 환승객 편의를 위해 무료 호텔 숙박이나 무료 시티투어 프로그램을 운영한다.

권안나 터키항공 홍보마케팅팀 매니저는 “터키항공은 현재 인천-이스탄불 노선을 주 11회 운항하는 글로벌 항공사로, 특히 이스탄불을 경유한 몰타 노선을 매일 2회 운항 중이며 환승객을 위한 이스탄불 스톱오버 서비스도 제공 중“이라고 소개했다. 또한 “이스탄불 환승 대기 시간이 20시간 이상인 국제선 환승객에게는 이코노미 클래스 4성급 호텔 2박, 비즈니스 클래스 5성급 또는 부티크 호텔 3박을 조식 포함 무료로 제공하며, 경유 시간이 6시간 이상 24시간 이내인 환승객에게는 무료 시티투어 프로그램인 ‘투어 이스탄불’을 제공한다”고 강조했다.

무료 시티투어인 ‘투어 이스탄불’은 매일 6개 프로그램으로 운영되며 주요 명소 입장료, 식사, 이동 차량, 가이드 서비스가 포함된다. 국제선 터미널 내에는 스위트룸과 샤워실을 갖춘 라운지 3곳을 24시간 가동하고, 튀르키예 및 다국적 요리를 제공 중이다.

터키항공의 거점인 이스탄불 공항은 반경 4시간 비행권 내에 67개국이 위치해 환승 편의성이 크다. 지난해 4월부터는 튀르키예 및 유럽 최초로 3개 활주로를 동시 운영하며 연간 최대 2억 명의 승객 수용 능력을 갖췄다.

협력을 강화하고 있는 몰타관광청과 터키항공은 한국 시장 내 영업 네트워크를 확장하고 여행사 및 유학원 대상 공동 프로모션을 지속 추진할 계획이다.

일케르 바샤란 터키항공 한국지사장은 “한국과 몰타는 지리적으로 떨어져 있지만 역사와 문화, 교육적 가치를 중시하는 공통점이 있다”며 “앞으로 몰타로 가는 더 많은 한국인 여행객을 기내에서 맞이할 수 있기를 기대하며 계속해서 항공 노선망을 통해 국가 간 인적 교류와 관광 협력을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.