매출액은 2조4479억원…전년比 11% 증가

[헤럴드경제=고은결 기자] 두산밥캣은 올해 2분기 매출액 2조4479억원, 영업이익 2917억원의 잠정 실적을 기록했다고 23일 공시했다.

2분기 매출은 시스템 점검으로 인한 일부 물량 이연에도 판가 인상으로 인해 1년 전과 비교해 11.2% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 미국 관세환급 효과에 따라 42.9% 증가하며 영업이익률 11.9%를 기록했다. 순이익은 영업이익 증가DHK 금융비용 축소 영향으로 63.9% 늘었다.

두산밥캣의 기준통화인 미국 달러 기준으로 보면 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 16억3000만달러, 영업이익은 34% 성장한 1억9500만달러로 집계됐다.

제품별로는 소형 장비와 산업차량 부문에서 매출액이 전년 동기 대비 각각 4%, 2% 늘었다. 포터블파워는 직전 분기 대비 큰 폭 성장해 전년 수준을 회복했다. 유압부품을 생산하는 두산모트롤은 국내외 고객사 판매량이 늘어나 전년 대비 40%의 성장률을 보였다.

지역별 매출은 전년 동기 대비 북미에서 효율적인 가격정책과 지게차 판매 증가에 3% 증가했고 유럽·중동·아프리카는 소형 장비의 수요 회복과 환율 효과에 힘입어 10% 성장을 기록했다. 다만 아시아·라틴 아메리카·오세아니아는 남미와 오세아니아, 인도 지역의 판매 호조에도 지게차 판매 부진으로 8% 감소했다.