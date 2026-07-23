매출 2조6093억원, 순이익 1825억원 대형 사업 매출 반영·프로젝트 원가 개선 효과

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼성E&A는 올해 2분기 매출 2조6093억원, 영업이익 2731억원, 순이익 1825억원의 실적을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 23일 밝혔다.

전년 동기와 비교해 매출, 영업이익, 순이익은 각각 19.8%, 51.0%, 28.8% 증가했다. 2분기 신규 수주는 3조원을 기록했다.

아울러 상반기 전체 실적은 1년 전과 비교해 각각 14.0%, 36.4%, 15.7% 증가한 매출 4조8767억원, 영업이익 4613억원, 순이익 3458억원을 기록했다. 부문별로는 화공이 2조2031억원, 첨단산업이 1조4122억원, 뉴에너지가 1조2614억원으로 각각 집계됐다.

회사는 “대형 프로젝트 매출의 본격 반영과 프로젝트 원가 개선으로 실적이 개선됐다”고 설명했다. 특히 인공지능(AI)과 자동화, 모듈 등 혁신기술 기반의 수행 차별화로 원가 개선이 이어지고 있다고 전했다.

상반기까지의 신규 수주는 약 7조6000억원에 달했다. 화공 부문에서 3조4000억원을 수주했고, 첨단산업 부문과 뉴에너지 부문에서 각각 2조4000억원과 1조8000억원을 수주했다. 주요 수주는 해외 화공플랜트와 중동지역 수처리플랜트 등(모두 발주처 요청으로 세부 내역 비공개)이다. 수주 잔고도 약 2.5년치의 일감(전년 매출 9조원 기준)에 해당되는 22조7000억원으로 전분기 대비 소폭 늘었다.

삼성E&A는 올해 초 수주 12조원, 매출 10조원, 영업이익 8000억원의 연간목표를 제시한 바 있다. 회사 측은 올해 상반기 수주와 매출은 모두 목표 대비 초과 달성 중이며, 영업이익도 하반기 프로젝트 매출 반영이 본격화되며 무난히 목표를 달성할 것으로 내다봤다.

삼성E&A 관계자는 “화공과 첨단산업, 뉴에너지 3분야의 고른 성장을 통해 매출과 영업이익 모두 증가할 수 있었다”라며 “양질의 프로젝트 수주와 지속적인 원가 경쟁력 확보를 통해 연간 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.