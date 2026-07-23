우수 대리점 성과 격려 판매왕 시상으로 대리점 동기 부여

[헤럴드경제=서재근 기자] 금호타이어가 지난 22일 서울 종로구에 위치한 서울사무소에서 ‘2026 신제품 판매왕 컨테스트’ 시상식을 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 상반기 신제품 판매 확대를 위해 우수한 성과를 거둔 대리점을 격려하고, 성공 사례를 공유함으로써 하반기 판매 성장의 모멘텀을 확보하기 위해 마련됐다.

판매왕 컨테스트는 상반기 출시한 신제품 ‘크루젠 GT Pro’와 ‘마제스티 솔루스 EDGE’를 대상으로 진행됐으며, 우수한 판매 실적을 달성한 대리점을 선정해 시상했다.

신제품 ‘크루젠 GT Pro’는 부드러운 주행성능과 정숙성을 강화시킨 프리미엄 컴포트 SUV(스포츠유틸리티차량) 타이어로, 전 규격 UTQG 트레드웨어 800 및 에너지소비효율등급(RR, 회전저항) 2등급 이상을 획득하며 동급 대비 최고 수준의 성능을 갖추고 있다. ‘마제스티 솔루스 EDGE’는 금호타이어 ‘마제스티 솔루스’의 기술력을 기반으로 성능 전반을 한층 끌어올린 프리미엄 컴포트 타이어다.

시상식에는 금호타이어 정일택 대표이사를 비롯해 우수 판매 대리점 대표와 금호타이어 임직원 등이 참석했다. 수상자는 크루젠 GT Pro GT-Pro 판매왕 13명, Majesty-Edge 판매왕 10명 등 중복 수상자를 포함해 총 20명의 우수 대리점 대표가 수상의 영예를 안았다.

금호타이어는 이번 행사를 통해 우수 판매 노하우를 전국 대리점으로 확산하여 시장 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다. 또한 판매 현장의 우수 성과를 적극적으로 인정하고 보상하는 문화를 지속 확대하며 대리점과의 동반 성장을 이어갈 방침이다.

정일택 금호타이어 대표이사 사장은 “이번 판매왕 컨테스트 시상식은 단순한 포상 행사를 넘어 신제품의 성공을 반드시 실현하겠다는 금호타이어의 강한 의지를 대내외에 알리는 자리”라며 “우수 대리점과의 긴밀한 협력을 바탕으로 하반기에도 신제품 판매 확대와 시장 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

타이어프로 양주점 승준배 대표는 “이번 수상은 고객의 신뢰와 임직원들의 노력, 그리고 금호타이어의 적극적인 지원이 있었기에 가능했다“며 ”앞으로도 신제품의 우수한 성능과 가치를 고객에게 적극 알리고, 금호타이어와 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다“고 수상 소감을 밝혔다.

한편, 금호타이어는 최근 초록우산과 함께 ‘희망의 공부방’ 39호점을 완공하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다. ‘함께 그린 희망의 공부방’은 금호타이어가 저소득 가정 청소년의 학습 환경을 개선하기 위해 지난 2016년부터 지속해 온 사회공헌활동이다.