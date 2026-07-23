원주 소금산, 영월 고생대, 평창 메밀꽃 역사, 문학, 자연의 매력 5개시군 매력 자랑

[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 강원특별자치도엔 감자도 많지만, 내륙엔 ‘오(5)감자’가 있다.

원주·횡성·평창·홍천·영월 청정생태·역사인문학 관광지대 5개 시군을 이른다. 생태 트레킹, 혹은 역사의 발자취를 연상케 하는 ‘다섯발자국’으로도 불린다.

이들 5개 시군은 ‘다섯발자국 관광마케팅 협의회’를 만들어 강원관광재단과 함께 24~26일 서울 근교 하남스타필드 몰리스·아트리움에서 ‘오감자 페스타’ 팝업스토어를 운영한다.

다섯발자국 관광마케팅 협의회는 5개 시군이 연계 관광마케팅을 추진하기 위해 구성된 협의체다. 이번 행사는 ‘2025~2026 강원 방문의 해’를 맞아 수도권 관광객들에게 5개 시군의 다채로운 관광 매력을 알리기 위해 마련됐다.

지난해 다섯발자국 권역별 투어와 굿바이 투어가 방문객들의 큰 호응을 얻은 데 힘입어, 올해는 더욱 많은 관광객을 유치하기 위해 수도권 팝업스토어를 기획했다.

이번 행사는 ‘5감의 경험이 여행의 기억으로’를 콘셉트로 원주(시각), 홍천(후각), 횡성(미각), 영월(촉각), 평창(청각) 등 각 지역의 특색을 오감으로 체험할 수 있도록 구성됐다.

원주시는 대표 관광지인 소금산그랜드밸리를 배경으로 한 트릭아트 체험과 인생네컷 촬영 이벤트를 운영한다. 방문객들은 5감 스탬프를 모두 완성하고 3개 이상 체험 부스에 참여하면 럭키드로우 이벤트에 응모할 수 있으며, 1등 당첨자에게는 권역별 4인실 숙박권 1매가 제공된다.

횡성호수 정취와 횡성한우, 영월 청령포와 고생대 지질, 평창 메밀밭과 올림픽 유산, 홍천 웰니스 등이 소개될 것이다.

원민철 관광과장은 “이번 팝업스토어가 수도권 관광객들에게 원주시를 비롯한 5개 시·군의 다양한 관광 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 권역 간 연계를 강화한 관광 콘텐츠와 상품을 지속적으로 발굴해 지역 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.