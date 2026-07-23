22일 은행장 등 참석, 2026년 하반기 경영전략회의 개최 산업금융·해양금융·가치금융으로 지역기업과 동반성장 김성주 은행장 “지역경제의 책임 있는 금융파트너” 강조

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] BNK부산은행이 지역경제를 책임지는 금융파트너로서 역할을 강화하고, 지역산업의 성장과 경제 회복을 위한 실행에 속도를 낼 전망이다. 부산은행은 22일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 김성주 은행장을 비롯한 경영진과 부실점장, 기업·PB 지점장 등 약 260여명이 참석한 가운데 2026년 하반기 경영전략회의를 개최했다.

이날 회의에서는 ▷지역산업의 경쟁력을 높이는 산업금융 ▷부산의 해양수도 도약을 뒷받침하는 해양금융 ▷지역사회와 금융취약계층의 삶을 지원하는 포용적 가치금융을 실현하기 위해 ‘Become the New K-Finance’를 주제로 지역경제의 성장과 회복을 이끌기 위한 부산은행의 역할과 실천 방안을 논의했다.

이어 부산은행은 지역과 함께 성장하는 새로운 금융으로 도약하겠다는 의지를 담은 ‘New K-Finance 선포식’을 갖고, 지역경제의 책임 있는 금융파트너로서 실천과 혁신을 이어갈 것을 다짐했다.

특히 올 하반기에는 산업 현장의 목소리를 바탕으로 지역기업의 성장단계별 금융지원을 강화하고, 정책기관과의 협업을 통해 해양산업의 성장을 뒷받침하는 한편, 소상공인과 자영업자의 자립·재기를 지원하는 상생금융에 집중할 계획이다.

또 거래 기업과 협력사, 임직원까지 아우르는 산업 생태계 중심의 금융으로 영업방식을 전환하고, 조선·해운·항만·물류 등 지역 주력산업에 대한 전문성을 높여 기업의 성장이 지역 내 투자와 고용 확대로 이어질 수 있도록 역할을 확대해 나갈 방침이다.

김성주 부산은행장은 “지역경제가 살아나고 지역기업이 성장해야 부산은행도 지속가능한 성장을 이어갈 수 있다”며 “지역의 발전과 은행의 발전은 서로 분리될 수 없는 만큼, 지역경제의 책임 있는 금융파트너로서 보다 적극적인 역할을 수행해야 한다”고 강조했다.