아우토 모토 운트 슈포트 평가서 종합 1위 영예 바디·파워트레인 등 7개 평가 항목서 높은 점수 받아

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아는 스포티지가 독일 유력 자동차 전문지 아우토 모토 운트 슈포트가 최근 실시한 준중형 SUV(스포츠유틸리티차량) 비교 평가에서 종합 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.

아우토 모토 운트 슈포트는 아우토 빌트, 아우토 자이퉁과 함께 독일 3대 자동차 전문지로 꼽히며, 유럽 소비자들의 차량 구매 시 중요한 판단 기준으로 활용된다.

이번 비교 평가는 기아 ‘스포티지’, 마쓰다 ‘CX-5’, 포드 ‘쿠가(Kuga)’, 시트로엥 ‘C5 에어크로스(Aircross)’를 대상으로, ▷바디 ▷안전성 ▷편의성 ▷파워트레인 ▷주행성능 ▷친환경성 ▷비용 등 7가지 항목에 걸쳐 진행됐다.

스포티지는 ▷바디 ▷편의성 ▷파워트레인 ▷주행성능 등 4개 항목에서 최고점을 받아 총점 541점을 획득하며, 공동 2위인 ‘CX-5’와 ‘쿠가’(각 535점), 4위인 ‘C5 에어크로스’(533점)를 제치고 종합 1위에 올랐다.

특히, 스포티지는 경쟁 모델 대비 소재 품질이 더 고급스럽고 마감도 탄탄하다는 호평과 함께, 넉넉한 실내 공간 및 물리 버튼을 통한 직관적 조작 방식 등이 높은 평가를 받으며 ‘바디’ 항목에서 1위(96점)를 기록했다.

구동 시스템의 완성도를 평가하는 ‘파워트레인’ 항목에서도 스포티지는 최고점(83점)을 받았으며, 특히 실주행 테스트에서 시속 80㎞에서 120㎞까지 도달하는 추월 가속 성능이 6.8초를 기록하는 등 우수한 가속 응답성을 보여 경쟁 모델 대비 높은 점수를 획득했다.

이 외에도 아우토 모토 운트 슈포트는 스포티지에 대해 “전반적으로 안정감 있는 주행을 보여준다”고 호평하며, ‘주행성능’ 항목에서도 1위(70점)를 부여했다.

아울러 스포티지는 시속 100㎞에서 완전히 정지하는 데 필요한 제동거리 36.0m를 기록해 ‘쿠가’와 ‘CX-5’(각 37.0m), ‘C5 에어크로스’(38.2m)를 앞서며 뛰어난 제동 성능도 입증했다.

기아 관계자는 “스포티지는 유럽 시장에서 꾸준히 사랑받아 온 모델인 만큼, 이번 평가 결과가 더욱 의미 있게 느껴진다”며 “앞으로도 고객의 기대에 부응하는 상품성으로 글로벌 시장에서의 입지를 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.

스포티지는 영국의 권위 있는 자동차 시상식인 ‘왓 카 어워즈’에서 4년 연속 ‘올해의 패밀리 SUV’로 선정됐으며, 유럽자동차공업협회(ACEA) 기준 지난해 유럽에서 약 14만 9000여 대가 판매되는 등 현지 시장에서 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

한편, 스포티지는 국내 시장에서도 흥행을 이어가고 있다. 올해 1~6월 국내 시장에서 5만5426대가 팔린 중형 SUV 쏘렌토에 이어 두 번째로 많은 3만1263대가 팔리며 실적을 견인했다.