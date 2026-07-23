차량 개발 초기부터 현지 고객 의견 수렴 현지 전략 차종 개발에 연구 결과 반영 오픈랩·어드밴스랩 구성…개방형 체험공간

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차·기아는 중국 상하이시 징안구에 사용자 경험(UX) 연구 거점인 ‘UX 스튜디오 상하이’를 개관하고 현지 맞춤형 차량 UX 연구를 고도화한다고 23일 밝혔다.

현대차·기아는 기존 황푸구에서 운영하던 UX 스튜디오를 유동인구가 많은 상하이 중심 상권인 징안사 인근의 단독 건물로 이전해 새롭게 단장했다. UX 스튜디오 상하이는 빠르게 변화하는 중국 스마트 모빌리티 시장과 소비자 트렌드를 연구하고, 그 결과를 면밀히 분석해 차세대 모빌리티 상품 개발에 적극 반영하기 위한 연구 거점으로 활용된다.

중국은 세계 최고 수준의 디지털 생태계와 높은 기술 수용성을 바탕으로 지능형 전동화와 스마트 모빌리티 혁신을 주도하고 있다. 특히 멀티스크린 인터랙션, 음성 기반 서비스, 차량 내 커넥티드 생태계 등 새로운 모빌리티 경험이 빠르게 확산되고 있으며, 다양한 라이프스타일을 가진 사용자층이 공존해 미래 모빌리티 연구에 최적의 환경을 갖추고 있다.

이에 현대차·기아는 인공지능정의차량(AIDV)의 사용자 경험 강화를 위해 UX 스튜디오 상하이에서 중국 고객의 생활 방식과 이동 경험을 연구하고, 이를 차량 개발 초기 단계부터 실제 상품과 UX 설계에 반영할 예정이다. AIDV란 인공지능(AI)이 차량의 기능, 성능, 사용자 경험을 지속적으로 학습·최적화하는 차세대 지능형 차량을 뜻한다.

또한, 중국 푸단대학교 경영대학원 등 현지 학술기관과 협력해 사회·문화적 트렌드가 모빌리티 경험에 미치는 영향도 연구할 계획이다.

UX 스튜디오 상하이는 총 3층 규모의 건물로, 고객 개방형 체험 공간인 ‘오픈 랩’과 전문 연구 공간인 ‘어드밴스드 랩’으로 구성된다. 오픈 랩은 고객 누구나 자유롭게 방문해 현대차·기아의 미래 모빌리티 기술을 체험하고, 연구 프로그램 참여를 통해 사용자 중심의 차량 개발 프로세스에 대한 이해를 높일 수 있는 곳으로 ▷UX 익스플로어 존 ▷UX 테스트 존 ▷UX 아카이브 존 등 세 개의 공간으로 구성된다.

방문객들은 차량 R&D 과정 등이 담긴 전시물을 체험할 뿐만 아니라 미래 모빌리티 트렌드에 대한 생각을 자유롭게 나눌 수 있다. 실제 진행 중인 연구 프로젝트에 참여해 개발 중인 차량의 UX와 신기술을 직접 체험해 보고 연구원에게 평가 의견을 제시할 수 있다.

어드밴스드 랩은 사전 모집된 연구 참여자가 연구원과 함께 UX 프로젝트를 검증하는 곳으로 ▷시뮬레이션 룸 ▷피처 개발 룸 ▷UX 캔버스 등으로 구성된다. 이곳에서는 시뮬레이터를 통해 실제 도로 환경에서 수행하기 어려운 선행 인간·기계 상호작용(HMI) 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 관련 연구를 수행하고, 다양한 테마의 심층 공동 연구 프로젝트를 진행해 고객 의견을 실제 제품 개발에 반영한다.

한편, 현대차그룹은 AIDV 전환에 속도를 내면서 소비자들의 의견에 귀를 기울이고 있다. 그 노력의 일환으로 상하이 외에도 서울, 독일 프랑크푸르트, 미국 어바인 등 각지에 글로벌 UX 스튜디오를 설립하고 지역별 실제 사용자들의 피드백을 반영한 UX 콘셉트를 연구·개발하고 있다.

현대차·기아 관계자는 “UX 스튜디오 상하이는 디지털 트렌드에 민감한 중국 고객의 생생한 목소리를 가장 가까이에서 듣는 핵심 거점”이라며 “중국 시장에서 확보한 고객 인사이트를 제품 개발 초기 단계부터 반영해 글로벌 시장에서 차별화된 모빌리티 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.