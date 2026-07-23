해수부·부산시, 참가 신청·관람객 사전등록 시작 자율운항·친환경 선박·AI 재난대응 기술 선보여

[헤럴드경제=김선국 기자] 우리나라 해양모빌리티와 해양안전 기술이 한자리에 모인다.

해양수산부와 부산광역시는 오는 10월 26일부터 28일까지 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 ‘2026 대한민국 해양모빌리티·안전 엑스포’를 개최한다. 전시 참가 신청과 관람객 사전등록은 24일부터 공식 누리집에서 받는다.

올해로 9회째를 맞는 이번 엑스포는 국제해사기구(IMO)와 우리나라가 공동 개최하는 ‘2026 세계 해사의 날’ 기념행사와 한국해사주간 행사와 연계해 열린다.

행사장에는 스마트 자율운항기술관과 친환경 모빌리티·탄소중립관, 해양첨단 안전·인공지능(AI) 재난대응관 등이 마련된다. 비즈니스관에서는 국내외 바이어를 초청한 수출상담회와 기술설명회가 열리며, 해양 기술과 정책을 소개하는 미디어터널도 운영된다.

참가 신청과 관람객 사전등록, 프로그램 일정 등 자세한 내용은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

황종우 해수부 장관은 “이번 엑스포가 우리나라 해양모빌리티 산업의 경쟁력과 해양안전 기술의 우수성을 널리 알리고 기업의 해외 진출을 뒷받침하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

전재수 부산시장은 “해양모빌리티·안전 엑스포를 통해 해양수도 부산이 친환경 해양모빌리티 안전 분야의 세계 표준을 선도하는 계기가 되기를 기대한다”고 했다.