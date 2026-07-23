알파벳 2분기 매출 1198억달러·EPS 시장 기대 웃도는 ‘어닝 서프라이즈’ 구글 클라우드 매출 82% 급증…기업 AI 인프라 수요 확대 확인 AI 투자 지속하며 2분기 CapEx 449억달러 집행…FCF는 마이너스 전환 피차이 “AI 투자, 고객에 실질적 가치 제공”…제미나이 확산 자신감 실적은 호조, 현금흐름 부담은 숙제…시장 “AI 투자 지속성·수익화 주목”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 구글 모회사 알파벳이 시장 기대를 웃도는 2분기 실적을 내놓으며 인공지능(AI) 투자 수요가 여전히 탄탄하다는 점을 확인시켰다.

다만 대규모 AI 인프라 투자로 잉여현금흐름(FCF)이 마이너스로 돌아서면서 공격적인 AI 투자에 따른 비용 부담도 함께 드러났다. 시장은 실적 호조보다 AI 투자 확대 기조와 수익화 가능성, 현금창출력 사이의 균형에 주목하는 분위기다.

알파벳은 2분기 매출이 지난해 같은 기간보다 24% 늘어난 1198억달러(약 177조원)를 기록했다고 22일(현지시간) 공시했다. 이는 시장조사업체 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 전망치 1169억달러를 웃도는 수치다.

영역별로는 클라우드 부문의 성장세가 가장 두드러졌다. 구글 클라우드의 매출은 기업용 AI·인프라 수요 증가에 힘입어 지난해보다 82% 급증한 248억달러를 기록했다. 캐시카우에 해당하는 검색 부문과 유튜브 광고 부문은 각각 632억달러와 111억달러의 매출을 올렸다.

다만 자율주행 택시 웨이모 등이 포함된 기타 부문 매출은 3억8200만달러에 그쳤고, 18억달러의 영업손실을 냈다.

주당순이익(EPS)은 9.11달러로 월가 기대치인 2.89달러의 3배 이상에 달했다. 알파벳은 EPS의 갑작스러운 급증을 가져온 기타 수익 증가에 대해 “지분 증권에 대한 미실현 순이익에 기인한 것”이라고 설명했다.

일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 상장하고, AI 기업 앤트로픽의 기업 가치도 상승함에 따라 알파벳이 보유한 해당 기업 지분 가치가 오른 데 따른 것으로 풀이된다.

관심을 모았던 2분기 자본지출 규모는 449억달러(약 66조3000억원)로 스트리트어카운트가 집계한 시장 예상치 448억달러와 비슷한 수준이었다.

다만 계속된 자본지출의 여파로 2분기 FCF는 마이너스 58억6000만달러를 기록했다. 알파벳은 지난해 3∼4분기에 240억달러가 넘는 FCF를 기록했으나, 올해 1분기 100억달러 수준으로 떨어진 데 이어 이번에 마이너스로 돌아선 것이다.

영업 활동으로 벌어들인 현금보다 공장·설비 등 투자로 지출한 금액이 더 커진 셈이다. 다만 최근 12개월 누적 FCF는 533억달러를 기록했다.

순다르 피차이 최고경영자(CEO)는 “우리의 AI 투자는 모든 분야에서 가능성의 지평을 새롭게 정의하고 있다”며 “이러한 뛰어난 성과는 차별화한 풀 스택(전방위) AI 접근 방식이 고객에게 실질적이고 측정할 수 있는 가치를 제공하고 있음을 보여준다”고 강조했다.

피차이 CEO는 포천 100대 기업 가운데 약 90%가 기업용 제미나이 모델을 도입하고 있고, 제미나이 앱의 월간 활성 사용자(MAU)도 9억5000만명에 달한다고 소개했다. 또 제미나이 모델이 처리하는 응용 프로그램 인터페이스(API) 토큰은 분당 220억개에 이른다고 덧붙였다.