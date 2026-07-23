건강한 식생활과 이웃 간 교류 돕는 쿠킹클래스…7월 31일까지 참여자 모집 정규(4회)‧특별(1회) 과정 운영…제철 요리 배우고 함께 나누는 한 끼 신규 참여자 우선 선정…수강료, 재료비 전액 무료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 혼자 사는 중장년층의 건강한 식생활을 돕고 이웃 간 교류를 활성화하기 위해 ‘중장년 1인 가구 행복한 밥상’ 쿠킹클래스를 운영, 오는 7월 31일까지 참여자를 모집한다.

‘행복한 밥상’은 2023년에 시작해 올해로 4년째를 맞은 서울시 공모사업으로, 영등포구와 여의도복지관이 함께 추진하고 있다. 이 사업은 중장년 1인 가구가 직접 요리를 배우고 함께 식사하는 과정을 통해 건강한 식생활을 형성하는 한편, 이웃과 자연스럽게 교류할 수 있도록 마련됐다.

모집 과정은 정규 2기와 특별 2기 쿠킹클래스다. 정규 2기는 8월 10일부터 9월 7일까지 매주 월요일 총 4회 운영되며, 특별 2기는 9월 14일 하루 동안 진행된다.

모집 대상은 영등포구에 거주하거나 지역에 직장을 둔 40세부터 67세까지의 중장년 1인 가구다. 정규 과정은 15명, 특별 과정은 14명을 선착순 모집하며, 수강료와 재료비는 전액 무료다. 참가자들은 직접 요리를 실습한 뒤 함께 만든 음식을 나누며 소통하는 시간을 갖는다.

교육은 선유도역 인근에 위치한 ‘얌이랩(선유로51길 27)’에서 저녁 시간대에 진행된다. 커리큘럼은 여름철 기력을 보충하고 입맛을 돋우는 제철 요리 중심으로 구성해, 실생활에 바로 활용할 수 있는 건강한 요리법을 배울 수 있다.

참가를 희망하는 구민은 홍보 포스터 속 정보무늬(QR코드)를 이용해 신청서를 작성한 뒤 증빙서류를 이메일로 제출하면 된다. 접수는 서류 제출 순으로 마감하며, 올해 신규 참여자를 우선 선정할 예정이다.

자세한 사항은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판을 확인하거나 구청 복지정책과 또는 여의도복지관 행복한 밥상 담당자에게 문의하면 된다.

조유진 영등포구청장은 “이번 행복한 밥상 프로그램이 혼자 사는 중장년 구민들이 건강한 식습관을 기르고, 이웃과 함께 식사를 나누며 자연스럽게 교류하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 1인 가구가 지역사회 안에서 건강하고 행복한 삶을 이어갈 수 있도록 맞춤형 지원 정책을 지속해 나가겠다”고 전했다.