육·해·공 사관학교 통합 반대 50.6%

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령 지지율이 48.8%로 집계됐다는 여론조사가 22일 발표됐다. 정부와 더불어민주당이 중점 추진하는 보완수사권 완전 폐지와 육·해·공 사관학교 통합의 반대 여론도 각각 50% 이상 수준으로 나타났다.

한국사회여론조사연구소(KSOI)가 지난 20~21일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 국정운영에 대해 조사한 결과 긍정 평가는 48.8%로 나타났다. 직전 7월 2주차 조사 대비 5.9%p 하락하면서 50% 이하로 떨어졌다.

이 대통령에 국정운영 긍정 평가는 지난 6월 둘째 주부터 50% 안팎으로 오르내리는 모습이다. ▷6월 2주차 50.4% ▷6월4주차에 48.2% ▷7월2주차 54.7%로 조사됐다.

국정운영 부정 평가는 직전 조사 대비 5.8%p 상승해 46.7%로 집계됐다. 4.5%는 ‘잘 모르겠다’고 답했다. KSOI는 “지난 조사에서 13.8%p 였던 긍·부정 평가 격차가 2.1%p까지 좁혀져 오차범위 이내 접전 양상으로 전환됐다”고 분석했다.

정당 지지도에서도 더불어민주당과 국민의힘의 지지도 격차가 직전 조사 대비 좁혀졌다. 더불어민주당 지지도는 42.9%로 직전 조사 45.0%보다 2.1%p 하락했고, 국민의힘 지지도는 30.6%로 직전 조사 29.1%보다 1.5%p 상승했다. 이어 개혁신당 3.3%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.2% 순으로 나타났다. ‘지지 정당 없음’ 은 16.4%로 조사됐다.

KSOI는 “향후 정당 지지도는 민주당의 경우 전당대회를 통해 당내 통합과 집권여당의 국정운영 비전 제시의 장으로 전환할 수 있을지가 관건이 될 것”이라며 “국민의힘은 한동훈 전 대표의 복당 논란을 비롯한 당내 갈등을 안정적으로 관리할 수 있을지가 주요 변수로 작용할 전망”이라고 설명했다.

검찰의 보완수사권 완전 폐지에 대해서는 반대 여론이 강화된 것으로 나타났다. 반대가 55.3%로 찬성 27.4%보다 27.9%p 높은 것으로 조사됐다. 6월4주차 조사에서 보완수사권 폐지 반대 응답 47.7%보다 7.6%p 늘어난 수치다. 찬성 응답도 6월4주차 31.3%보다 3.9%p 하락했다.

육·해·공군 사관학교 통합 및 대전 자운대 ‘국군사관학교’ 창설 방안에 대해서는 반대 응답이 50.6%로 조사됐다. 찬성 32.6%보다 17.8%p 높은 수준이다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 16.6%로 나타났다.

이 대통령 국정운영에 긍정평가한 응답자 중 57.0%는 국군사관학교 창설에 찬성하고 21.0%는 반대한 것으로 집계됐다. 이 대통령 국정운영 부정평가 응답자 중 국군사관학교 창설 찬성은 9.4%, 반대는 82.6%다.

KOSI는 “사관학교 통합이 단순한 국방개혁 과제를 넘어 현 정부의 국방개혁 기조에 대한 정치적 평가와 맞물려 인식되고 있음을 시사한다”고 해석했다.

이번 조사는 통신 3사 제공 무선 가상번호 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 5.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.