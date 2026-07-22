배우 김수현이 글로벌 패션 브랜드 ‘벤치(BENCH, 대표 벤찬)’와 함께 진행한 신규 컬렉션 화보 공개 이후 착용 제품이 잇따라 품절되며 남다른 브랜드 파워를 입증했다.

벤치 측에 따르면 최근 공개된 신규 캠페인에서 김수현이 착용한 주요 의류 품목이 공식 온라인 스토어 출시 직후 빠른 속도로 소진됐다. 세련된 트래블 룩부터 캐주얼한 데일리 웨어까지 다양한 스타일을 완벽히 소화한 화보가 공개되자마자 입소문을 탔다. 특히 일부 인기 품목은 1차 품절 이후 긴급 재입고가 진행됐음에도 재차 완판을 기록하는 등 폭발적인 반응을 얻고 있다.

이번 캠페인은 김수현의 활동 복귀 이후 선보인 첫 글로벌 패션 광고 캠페인이라는 점에서 공개 전부터 국내외 팬들과 패션 업계의 집중 조명을 받았다. 벤치는 이번 시즌 캠페인을 통해 김수현 특유의 세련되고 감각적인 분위기와 브랜드의 라이프스타일 콘셉트를 결합한 다채로운 컬렉션을 선보였다.

그동안 패션, 뷰티, 건강기능식품 등 다양한 분야의 메인 모델로 활동하며 높은 흥행 보증수표 역할을 해온 김수현은 이번 패션 화보에서도 착용한 의류 전반에 대한 소비자의 높은 관심과 실질적인 구매 전환을 이끌어냈다. 글로벌 SNS와 주요 온라인 커뮤니티에서는 화보 속 착장 착용 컷과 스타일링 정보가 빠르게 공유되며 인기를 입증하고 있다.

벤치 관계자는 “캠페인 화보와 영상이 공개된 이후 공식 온라인 몰을 중심으로 글로벌 팬들과 소비자들의 제품 문의 및 주문이 폭주하고 있다”라며 “김수현의 강력한 글로벌 팬덤과 높은 인지도를 바탕으로 필리핀을 비롯한 아시아 시장 전역에서 브랜드 영향력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다”라고 전했다.