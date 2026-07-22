현지 프랜차이즈 쇼케이스…내년 말까지 100곳 목표

[헤럴드경제=강승연 기자] 맘스터치가 연내 일본 매장 11곳을 신규 출점한다고 22일 밝혔다.

맘스터치는 최근 일본 도쿄 하라주쿠점에서 현지 예비 가맹점주를 대상으로 프랜차이즈(FC) 쇼케이스를 진행했다. 행사에는 스타벅스 등을 운영하는 ‘JR 도카이 리테일링 플러스’·‘WDI JAPAN’ 등 현지 대형 법인 가맹 프랜차이즈와 일본 최대 여행사 중 하나인 ‘HIS’ 등 관계자들이 참석했다. 나카무라 쇼이치 맘스터치 재팬 대표이사는 5개 직·가맹점 운영 성과를 소개하고 “올해는 현지 프랜차이즈 사업 확대의 원년”이라고 선포했다.

맘스터치는 오는 10월 이타바시에 현지 가맹 2호점을 시작으로 올해 하반기 도쿄 및 인근 지역에 11개 신규 매장을 추가할 예정이다. 연말까지 일본 내 매장은 총 16개로 늘어난다. 내년 말까지 관동권을 중심으로 일본 전역에서 100개 매장을 운영한다는 목표다.

맘스터치는 이번 쇼케이스에서 ‘일본형 FC 비즈니스 모델’을 제시했다. 핵심은 버거·치킨·피자를 한 매장에서 운영하는 ‘K-QSR 플랫폼’ 전략이다. 아침·점심에는 버거, 저녁에는 치킨, 주말과 휴일에는 피자 중심의 수요를 흡수하는 것이 핵심이다. 시간대별 매출 편중을 완화하고 버거 유휴 시간대에 객단가 높은 메뉴를 판매할 수 있다.

맘스터치는 지난 4월 한국 본사에서 검증된 스토어 개발 프로토콜을 일본 시장에 맞게 적용한 일본형 FC 비즈니스 모델을 구축했다. 데이터 기반 FC 인바운드 플랫폼도 도입해 예비 가맹점주 발굴부터 상담·매장 투어·계약까지 이어지는 전 과정을 체계화했다. 일본 법인명도 기존 ‘맘스터치 도쿄’에서 ‘맘스터치 재팬’으로 변경했다. 8월에는 가맹점주 교육 매장을 신주쿠에 오픈하고 9월에는 현지 법인 사무소를 시부야에서 신주쿠로 이전한다.

한편 맘스터치는 2023년 10월 도쿄 시부야 팝업스토어에 이어 2024년 4월 일본 1호점인 ‘시부야 맘스터치’로 일본 시장에 정식 진출했다. 시부야점은 오픈 2년 만에 누적 방문객 144만명, 누적 매출 약 104억원을 기록했다. 지난해 연평균 매출은 일본 맥도날드 평균 매장 매출의 약 1.9배, 모스버거의 약 7.7배에 이르는 것으로 알려졌다.