[헤럴드경제=강승연 기자] 라이프스타일 아웃도어 브랜드 ‘스노우피크’를 운영하는 감성코퍼레이션은 22일 김호선 대표가 주주가치 제고 및 기업가치 극대화를 위해 약 10억원 규모의 자사 주식을 장내 매수했다고 공시했다.

김 대표의 자사주 취득은 지난 1월과 5월에 이어 올 들어서만 세 번째다. 올해 장내 매수한 자사주는 총 26억원 규모다. 이는 시장과의 신뢰를 공고히 하고 책임경영을 실천하겠다는 의지 표명이라는 해석이다.

회사의 견고한 성장세에 비해 현재 주가가 지나치게 저평가돼 있다는 판단도 작용했다. 감성코퍼레이션은 아웃도어 업계 전반의 역성장 기조 속에서도 1분기 매출액 585억원, 영업이익 95억원을 달성하며 역대 최대 1분기 실적을 경신했다.

해외 사업도 본격적인 성장 궤도에 올랐다. 현재 중국, 일본, 대만 등 주요 거점을 중심으로 진행 중인 해외 매장 출점은 하반기에 한층 더 가속화될 예정이다. 아웃도어 의류의 최대 성수기인 FW(가을·겨울) 시즌이 도래하며 글로벌 매출 성장에 탄력이 붙을 전망이다.

회사 관계자는 “하반기 본격화되는 글로벌 유통망 확대, 현지 마케팅 효과가 결합해 해외 시장에서의 성과가 더욱 가시화될 것”이라고 말했다.