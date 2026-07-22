[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 미국여자프로골프협회(LPGA)가 오는 10월 전남 해남에서 열리는 BMW레이디스챔피언십의 KLPGA투어 선수 출전숫자를 2027년부터 30명으로 늘리기로 합의했다.

KLPGA와 LPGA는 22일 보도자료를 통해 “BMW 레이디스 챔피언십의 KLPGA투어 소속 출전선수 숫자를 2026년에는 15명, 2027년부터 30으로 늘리기로 결정했다”고 발표했다. 양 투어는 이번 합 사항을 담은 업무협약(MOU)을 체결해 합의 내용이 충실히 이행될 수 있도록 상호 협력하기로 했다.

최종 합의에 따라 2026년 BMW 레이디스 챔피언십에는 총 84명의 선수가 출전하며 LPGA선수 68명과 KLPGA선수 15명, 초청 선수 1명으로 필드를 구성한다. 또한 2027년 대회부터는 총 108명이 출전하는 풀필드(Full-field) 방식으로 확대되며 컷오프(Cut-off) 제도를 도입키로 했다. 이에 따라 LPGA선수 74명, KLPGA선수 30명, 초청 선수 4명으로 출전 규모를 확대하기로 했다.

이번 합의가 성사되는 과정에서 후원사인 BMW그룹 코리아는 타이틀 스폰서를 넘어 양 투어가 건설적인 합의에 이를 수 있도록 긴밀한 협력과 조율을 이끌어온 핵심 파트너로서 가교 역할을 충실히 수행했다.

그동안 존중과 신뢰를 바탕으로 다양한 논의를 이어온 양 협회는 앞으로도 긴밀한 소통을 통해BMW레이디스 챔피언십의 성공적인 개최와 여자골프의 발전을 위해 함께 노력하기로 뜻을 모았다.