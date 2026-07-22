MTS 전용 상품·선착순 1000좌 판매 “신규 고객 유치 및 MTS 이용 활성화 기대”

[헤럴드경제=문이림 기자] 한양증권은 연 8.0% 금리를 제공하는 ‘제3차 특판 약정형 환매조건부채권(RP)’을 판매한다고 22일 밝혔다.

이번 특판 RP는 신규 고객 유입을 늘리고 기존 고객의 재참여를 유도하고 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 이용 활성화를 위해 마련됐다. RP는 일정 기간이 경과한 후 일정한 가격으로 동일 채권을 다시 매수하거나 매도하는 조건으로 채권을 매매하는 거래다.

특판 RP는 기존 및 신규 고객 모두 한양증권 MTS 애플리케이션을 통해 매수할 수 있다. 판매 기간은 이날부터 다음달 31일까지이다. 선착순 1000좌 판매 완료 시 조기 종료된다.

약정 기간은 28일부터 91일까지 고객이 선택할 수 있으며, 판매 금리는 연 8.0%(세전)다. 고객별 매수 한도는 500만원이며 중도 환매 시에는 연 2.0%(세전)의 금리가 적용된다.

이번 특판 RP는 최초 매수에 한해 최대 500만원까지 매수할 수 있다. 최초 매수일에는 500만원 한도 내에서 분할 매수가 가능하나 최초 매수 이후에는 추가 매수할 수 없다.

한양증권 관계자는 “이번 특판 RP는 고객에게 경쟁력 있는 투자 기회를 제공하고 MTS 이용 활성화를 위해 마련한 상품”이라며 “앞으로도 고객의 투자 수요를 반영한 다양한 금융상품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.