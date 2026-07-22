민간, 정부, 지방정부 등 총 100여 명 참석

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 22일 오후 지역 의료 서비스의 획기적인 변화를 위한 ‘지역·필수·공공의료 간담회’를 청와대에서 주재한다고 청와대는 밝혔다.

‘어디 살든 제대로 치료받는 모두의 의료보장’이라는 슬로건으로 진행되는 이날 행사는 최근 지방 주도 성장과 국토 균형 발전을 위해 지방의 의료서비스를 혁신할 필요성이 제기되는 상황에서 의료 현장 종사자와 환자·시민단체, 전문가들과 함께 지역·필수·공공의료 대전환 방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.

특히 치료가 가능함에도 골든타임을 놓쳐 사망하는 환자, 의료서비스를 받기 위해 다른 지역을 찾아다녀야 하는 의료 난민 등 지역 간 의료 수준 격차로 인해 발생하는 문제들을 해결할 방안을 논의할 예정이다.

간담회에는 민간, 정부, 지방정부 등에서 총 100여 명이 참석한다. 민간에서는 지역의료(지방, 의료취약지 등), 필수의료(응급·분만·소아 등), 공공의료(국립대병원·지방의료원·보건소 등) 분야별로 의사·치과의사·간호사·약사·응급구조사 등 현장 종사자와, 환자·소비자·노동조합 등 관련 단체 및 전문가들이 참석한다.

특히 AI 신기술 적용을 통해 지역·필수·공공의료를 발전시킬 전략을 소개하기 위해 관련 분야의 전문가들도 참석할 예정이다. 정부에서는 배경훈 과학기술부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 정은경 보건복지부 장관, 박홍근 기획예산처 장관 등 관계 부처 장관들이 참석한다. 지방정부에서는 민형배 전남광주통합특별시장, 전재수 부산광역시장, 김상욱 울산광역시장이 참석한다. 청와대에서는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 류덕현 재정기획보좌관, 김경자 사회수석 등이 함께 자리한다.

행사는 국민의례와 이 대통령의 모두 발언에 이어 관계 부처와 전문가의 발표가 진행된다. 먼저 보건복지부장관이 ‘지역‧필수‧공공의료 강화방안’을 발표한 후 서준범 국가인공지능전략위원회 AI기본의료소그룹장이 ‘AI 기본의료 전략’을 발표한다. 이후 자유 토론을 진행하며 정부 발표 내용에 대한 제언과, 현장 종사자·환자들의 애로사항 및 건의사항 등을 청취하고, 지역·필수·공공의료 대전환 실현 방안을 논의할 예정이다.