- 충남도, 재난 발생시 위치 혼선 예방키 위해 제3회 충남 지명위원회서 심의·의결

[헤럴드경제= 이권형기자] 재난 발생 시 위치 혼선을 예방하고 공간정보의 정확성을 높이기 위해 충남도가 유사·중복된 지하차도의 새로운 명칭과 지역 지명을 정비했다.

도는 22일 도청에서 ‘2026년 제3회 충청남도 지명위원회’를 열고 보령·논산·예산 등 3개 시군이 제출한 지명 제정·변경·폐지 안건 15건을 심의·의결했다.

이번 위원회는 자연 지명의 제정·변경·폐지와 함께 도시지역에서 위치 혼동 우려가 있는 지하차도 등 공공시설물 명칭을 정비하는 데 중점을 뒀다.

지명은 산·하천·골짜기 등 자연 지형과 교량·교차로 등 지물, 지역에 부여하는 이름으로, 지역의 역사성과 고유성을 담고 있는 문화유산이자 정확한 위치 정보를 제공하는 기본 공간정보다.

특히, 공공시설물 명칭은 단순한 시설 이름이 아니라 재난·사고 발생 시 정확한 위치를 전달하는 핵심 정보다.

충남도 임택빈 토지관리과장은 “헷갈리거나 어려운 지명을 개선·보완하는 등 도내 지명을 체계적으로 관리해 정확한 공간정보를 제공할 것”이라며 “더 안전한 환경을 조성해 나가는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이번에 심의의결된 지명은 국토교통부 장관(국토지리정보원장)에게 보고한 뒤 관보 고시를 거쳐 공식 지명으로 확정되며, 이후 국가기본도와 인터넷 포털사이트 지도 등에 반영될 예정이다.