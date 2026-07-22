[헤럴드경제=김용재 기자] 온라인 중심으로 확산하는 청소년 도박과 이에 따른 불법 사금융 피해를 막기 위해 정부와 금융·민간기관이 공동 대응에 나선다.

전국 170개 중·고등학교에서 체험형 도박예방교육을 실시하고 19세 미만의 청소년이 불법 도박 의심계좌로 송금을 시도할 경우 금융회사가 이를 실시간 탐지해 이체를 차단하게 된다.

교육부는 금융감독원, BTF푸른나무재단, 카카오뱅크와 22일 서울 서초구 푸른나무재단에서 ‘청소년 도박예방 및 금융피해 예방을 위한 업무협약(MOU)’을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약은 지난 5월 교육부와 성평등가족부, 금융위원회, 사행산업통합감독위원회, 경찰청, 금감원 등 6개 정부기관이 청소년 도박 문제 대응을 위해 체결한 협약의 후속 대응책이다. 정부의 행정 지원과 금융회사·민간기관의 전문성을 결합해 학교와 청소년의 일상에서 예방 체계를 구축한다는 취지다.

최근 청소년 사이버도박이 온라인을 통해 확산하면서 도박 자금을 마련하기 위해 불법 사금융을 이용하거나 친구의 돈을 갈취하고 빌린 돈을 갚지 않는 등 금융피해와 2차 범죄로 이어지는 사례가 문제가 많았다.

우선 교육부는 오는 9월부터 전국 중·고등학교 170개교를 선정해 ‘학교로 찾아가는 예술 체험형 도박예방교육’을 운영한다. 예방교육은 학생들이 전문 연기자와 상호작용하는 연극 형태로 진행된다. 연극 관람뿐 아니라 OX 퀴즈와 역할 체험, 토의·토론 등을 통해 도박의 확률 구조와 손실 위험, 도박 자금을 마련하는 과정에서 발생할 수 있는 2차 범죄 등을 배우게 된다.

지난해 12개 학교에서 프로그램을 시범 운영한 결과 참여 학생의 도박 위험성 인식 역량은 25.1%, 도박 대처 지식 역량은 42.8% 향상된 것으로 조사됐다. 교육부는 올해 프로그램 내용을 보완해 전국 170개 학교로 확대할 계획이다.

금융권을 통한 기술적 차단 장치도 가동된다. 카카오뱅크는 19세 미만의 청소년이 불법 도박 의심계좌로 이체를 시도할 경우 이를 실시간 탐지해 송금을 차단한다. 이체 과정에서 불법 도박 관련 안내 화면도 노출해 청소년의 도박 및 금융피해를 예방한다.

금감원은 청소년 금융피해와 불법 사금융 예방 정보, 금융교육 콘텐츠를 제공한다. 푸른나무재단이 체험형 예방교육 자료를 개발할 때 금융 관련 자문에도 참여한다. 불법 사금융 피해 신고센터 등 상담·신고 채널을 청소년들이 쉽게 이용할 수 있도록 안내도 강화한다.

최은옥 교육부 차관은 “청소년 도박 문제는 학생의 성장과 학습을 저해할 뿐 아니라 금융피해와 2차 범죄로 이어질 수 있어 종합적인 대응이 필요하다”며 “학교의 도박예방교육을 강화하고 청소년이 도박과 금융피해의 위험성을 조기에 인식해 필요한 도움을 받을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.