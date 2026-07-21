반도체고 신설 등 공학 인재 양성 집중

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주통합특별시교육청이 반도체 산업 투자 확대에 대비해 연구·공학 인재를 집중 양성한다.

김대중 전남광주통합특별시교육감은 21일 전남광주교육청 광주청사에서 기자회견을 열고 반도체·데이터센터·피지컬 인공지능(AI) 등 국가 3대 메가 프로젝트의 중심지로 부상한 전남광주의 산업 경쟁력을 교육으로 뒷받침하기 위한 인재 양성 방안을 공개했다.

김 교육감은 지역에서 배운 인재가 지역 미래산업에 일하도록 연결하는 ‘교육 지산지소(地産地所)’를 핵심 철학으로 제시하며 “기업 유치만으로 지역에 활력이 저절로 생기지 않는다”며 “좋은 일자리가 우리 아이들의 몫이 될 때 지속가능한 지역 발전 선순환이 시작된다”고 강조했다.

그는 배움-일자리-정주로 이어지는 4대 전략을 제시했다.

우선 AI·반도체 연구 및 공학 인재 양성을 위해 수학·과학과 반도체 교육을 연계한 전남광주형 교육과정을 개발한다.

광주과학고와 함께 광주과학기술원(GIST) 부설 AI영재고, 한국에너지공대(KENTECH) 부설 에너지영재고 설립을 지원해 영재학교 3교 체제를 구축한다.

이를 통해 광주권(AI·모빌리티), 서부권(에너지·반도체), 동부권(우주항공·신소재) 등 권역별 특화 과학고를 운영할 계획이다.

또 일반고 20곳 이상을 AI·과학 중점학교로 지정해 첨단산업 교육 기회를 확대한다.

산업 현장 중심의 실무 기술인재를 양성하기 위해 기업 수요에 맞춘 반도체고등학교를 설립하고 기존 특성화고는 학과를 첨단산업 중심으로 재편한다.

실제 반도체 생산 라인과 동일한 환경의 반도체 공동실습센터인 미니 팹(Mini FAB)을 구축해 학생들의 실무 역량을 강화한다.

지역 인재와 이주 기업들의 정착을 지원하기 위해 세계적 수준의 교육 기반 시설(인프라)을 구축하겠다는 계획도 발표했다.

교육특구 지정과 국제학교, 외국어전용마을 조성을 추진하고 이전 기업 임직원 자녀들에 대한 특목고·영재학교 입학 특례와 전입 기준 완화를 검토한다.

지역 대학과 협력한 지역인재전형 확대, 연구직 교대 근무와 맞벌이 가정을 위한 ‘365 안심 돌봄 체계’도 마련한다.

김대중 교육감은 “우리 아이들이 더 이상 일자리와 교육을 찾아 고향을 떠나지 않고 꿈을 펼칠 수 있도록 대학과 기업, 지자체의 적극적인 협조를 부탁드린다”며 “전남광주가 미래 첨단산업의 중심이자 대한민국 지방시대를 선도하는 기회의 땅으로 우뚝 설 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 밝혔다.