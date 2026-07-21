넷플릭스 시리즈 ‘동궁’ 대비마마 役 절제된 연기와 존재감으로 화면 장악

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 장영남이 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’에서 대비마마 역을 완벽하게 소화하며 압도적인 존재감을 내보였다. 왕실의 권위에 집착하는 인물의 추악하고도 절제된 감정을 섬세하게 표현해내며, 극의 긴장감을 불어넣었다는 평가다.

넷플릭스 시리즈 ‘동궁’은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천과 비밀을 간직한 궁녀 생강이 왕의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기를 그린 오컬트 사극이다. 공개와 동시에 넷플릭스 오늘의 대한민국 TOP10 시리즈 1위에 오르며 큰 관심을 받고 있다.

극 중 장영남은 궁을 뒤덮은 저주와 비밀의 중심에 선 대비마마를 연기, 절제된 대사와 깊이 있는 눈빛, 흔들림 없는 존재감만으로 매 장면을 장악했다. 특히나 원귀들에게 해를 당했음에도 불구하고, 마지막까지 왕을 몰아내기 위해 광기 어린 집착을 보이는 대비의 연기가 엔딩까지도 몰입감을 놓칠 수 없게 만들었다.

특히 공개 이후 누리꾼들은 “장영남이 등장하는 순간 화면의 공기가 달라진다”, “사극에서 볼 수 있는 전형적인 대비를 넘어 자신만의 인물을 완성했다”, “역시 장영남이라는 감탄이 절로 나온다”는 반응을 보이며 호평을 이어가고 있다.

한편 최근 장영남은 오랜 시간 함께 해 온 소속사 앤드마크와 2년 만에 다시 전속 계약을 맺으며, 새로운 동행의 시작을 알렸다.

권오현 앤드마크 대표는 “장영남 배우는 함께하는 동안 누구보다 깊은 신뢰를 쌓아온 배우”라면서 “앞으로도 최고의 작품과 캐릭터를 만날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.