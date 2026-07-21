[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 박나래를 상대로 허위 사실을 폭로하겠다며 금전을 요구한 혐의를 받는 전 매니저가 구속됐다.

21일 MBC 보도에 따르면 서울 용산경찰서는 공갈미수 등 혐의로 박나래의 전 매니저 신 모 씨를 지난 16일 구속했다. 경찰은 신 씨와 또 다른 전 매니저 등 2명을 이날 중 검찰에 송치할 예정이다.

신 씨는 박나래가 회사 자금을 전 남자친구 등에게 사적 용도로 썼다는 취지로 주장하며 박나래 측에 2024년 회사 매출의 10%에 해당하는 금액을 요구한 혐의를 받는다. 회삿돈 3000만원가량을 빼돌린 정황도 조사됐다.

두 사람의 법적 다툼은 지난해 12월 시작됐다. 박나래의 전 매니저 2명은 재직 기간 직장 내 괴롭힘과 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등의 피해를 입었다며 박나래를 특수상해와 허위사실 적시 명예훼손, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 고소했다.

박나래는 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 맞고소했다. 이번 구속은 이 맞고소 사건에 대한 수사 결과다.

박나래 본인에 대한 수사도 진행됐다. 서울 강남경찰서는 지난 10일 박나래를 특수폭행과 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 혐의 기소 의견으로 서울중앙지검에 송치했다.

박나래는 지난 2월과 3월, 5월 세 차례 조사에서 혐의를 부인했지만 경찰은 갑질이 인정된다고 판단했다. 이른바 ‘주사 이모’로부터 불법 의료시술을 받았다는 의료법 위반 혐의는 계속 수사 중이다.