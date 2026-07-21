남부발전·부산중기청과 ‘청년 첫경력 보장 사업’ ‘청끌기업’과 특성화고·전문대 졸업예정자 연결

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 청년취업 절벽시대, 부산시가 ‘청년 첫경력’ 지원에 나선다.

부산시는 21일 오전 시청에서 한국남부발전, 부산지방중소벤처기업청과 ‘부산청년 상생협력 첫경력 보장 시범사업’ 추진 업무협약을 체결했다. 청년들이 지역기업에서 실질적인 첫 경력을 쌓고 취업까지 이어질 수 있도록 지원하는 ‘부산형 일경험 사업’이다.

시는 ‘청끌(청년이 끌리는)기업’과 특성화고·전문대학을 연결해 참여 기업과 청년을 모집하고 ‘기업-청년 매칭데이’에서 직무 적합성을 확인한 뒤 최종 참여자를 선발할 예정이다. 선발된 청년은 직무교육 이수 후 청끌기업에서 최대 4개월간 월 200만원을 받으며 실무중심 일경험에 참여하고, 전담 멘토와 조직적응 프로그램으로 직장적응도 지원받는다.

협약에 따라 시는 ▷사업 총괄 운영 ▷청끌기업 모집·선정 ▷참여 청년 선발 ▷직무교육 및 청년정책 연계 ▷성과관리 등을 담당한다. 한국남부발전은 ▷지속가능경영(ESG) 상생협력기금 지원 ▷참여기업 멘토링 및 조직 적응(온보딩) 프로그램 운영 ▷동반성장 및 기업지원사업 연계를, 부산지방중소벤처기업청은 ▷기업-청년 매칭데이 총괄 운영 ▷정책자금·혁신바우처 등 중소기업 지원사업과 기업-청년 채용 연계를 담당한다.

이번 시범사업은 기존 2~3개월 수준의 단기 일경험을 4개월로 늘려 실질적 직무경험을 제공한다. 시는 사업성과를 검토한 후 내년부터는 민선 9기 핵심공약 중 하나인 ‘부산청년 첫경력 보장제’를 본격 추진해 최대 1년간 안정적 일경험을 지원할 계획이다.

전재수 시장은 “청년들에게 가장 필요한 것은 첫 일자리고, 청년들이 지역에서 첫 경력을 시작할 기회를 만드는 것이 부산의 미래를 지키는 가장 중요한 과제”라며 “지역 청년에게 양질의 일경험과 취업기회를 제공하고 ‘부산청년 첫경력 보장제’를 성공적으로 추진해 나가겠다”고 약속했다.