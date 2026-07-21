[헤럴드경제=장윤우 기자] 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 결승 직후 공식 소셜미디어에 올린 스페인 대표팀 우승 사진에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 사라졌다.

20일(현지시간) FIFA는 공식 엑스(X·옛 트위터)와 인스타그램에 스페인 선수들이 트로피를 들어 올리며 환호하는 사진을 올렸다. 선수들을 클로즈업하거나 선수단을 중심으로 화면을 잘라낸 사진만 공개했다. 시상대에 함께 서 있던 트럼프 대통령은 프레임 밖으로 밀려났다.

트럼프 대통령은 이날 뉴저지주 이스트러더퍼드 메트라이프 스타디움에서 열린 스페인과 아르헨티나의 결승전을 잔니 인판티노 FIFA 회장과 함께 관람했다. 두 사람이 시상식을 위해 경기장에 들어서자 관중석에서는 야유와 휘파람이 쏟아졌다.

AP통신과 가디언 등에 따르면 트럼프 대통령은 양 팀 선수단에 메달을 전달하고 스페인 주장 로드리에게 트로피를 건넨 뒤에도 시상대를 떠나지 않았다. 인판티노 회장이 선수들에게 자리를 내주도록 그를 옆으로 안내하는 장면이 생중계에 잡혔다. 미국 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령이 금빛 색종이 대포가 터지는 순간에도 선수단 옆자리를 지키며 어색한 장면을 연출했다고 전했다.

FIFA가 올린 게시물에는 편집을 칭찬하는 댓글이 이어졌다. 누리꾼들은 “잘라내 줘서 고맙다”, “트럼프 잘라내서 마음에 든다”는 반응을 보였다.

한편, 트럼프 대통령은 지난해 같은 경기장에서 열린 FIFA 클럽 월드컵에서도 우승팀 첼시 선수들이 트로피를 들어 올리는 순간 무대 중앙에 남아 논란을 빚은 바 있다.