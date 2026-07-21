[헤럴드경제=이명수 기자] 2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 성적표를 받아 든 한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 크게 밀려났다.

국제축구연맹이 21일(한국시간) 발표한 7월 FIFA 랭킹에서 한국은 32위에 자리했다.

북중미 월드컵 개막 직전 25위였던 한국은 대회에서 1승 2패에 그치며 조별리그를 통과하지 못했다. 체코에 역전승을 거뒀지만 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 무너지며 32강 진출에 실패했고, 결국 랭킹 포인트에도 직격탄을 맞았다.

무려 7계단이나 하락한 한국은 30위권 밖으로 밀려났다. 한국이 FIFA 랭킹 30위 밖으로 떨어진 것은 2021년 12월 33위를 기록한 이후 무려 4년 7개월 만이다.

그동안 한국은 꾸준히 20위권을 유지하며 아시아 최상위권 전력을 인정받아 왔다. 하지만 이번 월드컵 조별리그 탈락은 랭킹 하락으로 그대로 이어졌고, 국제 경쟁력에도 물음표가 붙게 됐다.

세계 정상의 주인공도 바뀌었다.

2026 북중미 월드컵 우승을 차지한 스페인은 정상 탈환에 성공했다. 결승에서 아르헨티나를 꺾은 스페인은 지난 1월 이후 6개월 만에 FIFA 랭킹 1위에 복귀했고, 아르헨티나는 2위로 내려앉았다. 프랑스와 잉글랜드는 각각 3위와 4위를 유지하며 세계 최강권을 형성했다.