[헤럴드경제=박연수 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비의 ‘바르고 봉사단’이 지난 16일 서울 구산초등학교 특수학급 학생들과 함께 광나루안전체험관과 서울상상나라에서 재난 안전체험과 전시 관람 봉사활동을 했다.

지난 2023년 출범한 ‘바르고 봉사단’은 교촌 임직원과 가맹점주, 가맹점주 가족 등 ‘교촌가족’이 참여하는 봉사단이다.

올해 네 번째로 진행된 이번 봉사에는 교촌 가맹점주와 자립준비청년 등 ‘교촌가족’과 특수학급 학생들이 짝을 이뤄 일정을 함께했다. 이날 참여한 자립준비청년들은 교촌의 ‘청년의 꿈’ 장학생들이다.

참가자들은 광나루안전체험관에서 지진, 풍수해, 화재 등 재난 상황별 안전체험을 하며 행동 요령을 익혔다. 서울상상나라에서는 캠핑체험, 신체놀이, 과학놀이 등 다양한 프로그램에 참여했다.

교촌에프앤비 관계자는 “가맹점주와 자립준비청년 등 다양한 구성원이 참여하는 ‘바르고 봉사단’을 통해 지역사회와 함께하는 상생 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.