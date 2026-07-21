의총 이후 김준형-한병도 회동 예정

[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당은 더불어민주당이 추진하는 2차 종합특검 수사기간 연장법에 대한 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해) 해제 표결 협조 여부에 대해 “개혁연대는 결코 일방통행이 아니다”고 지적했다.

21일 김준형 조국혁신당 당대표 권한대행 및 원내대표는 이날 개최된 의원총회에서 “민주당은 우리 당의 적극적인 협력을 당연하게 여기거나 언제든지 동원할 수 있는 거수기로 여겨선 안 된다”면서 이같이 꼬집었다.

김 대행은 “필리버스터 종결에는 조국혁신당의 표를 요구하면서 정작 개혁의 본령인 보완수사권 폐지 앞에서는 머뭇거리는 태도가 상호 신뢰를 깨뜨리는 것”이라고 목소리를 높였다.

다만 “조국혁신당은 민생을 지키고 내란과 국정농단의 진상을 끝까지 밝히는 일에 언제나 앞장서 왔다”며 “마찬가지로 이번 표결에도 책임 있게 대할 것이다”라며 표결 참여 가능성은 열려있다고 밝혔다.

국회법에 따라 필리버스터를 해제하기 위해선 범여권 진영의 표결 참여가 필수적인 만큼, 이번 필리버스터 해제 표결을 검찰개혁 입법의 속도를 높일 지렛대로 삼으려는 혁신당의 전략으로 풀이된다.

김 대행은 이날 의총을 마치고 이날 한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표와 만나 당의 표결 참여 여부에 대한 최종 결정을 내릴 것으로 점쳐진다.