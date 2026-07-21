비피엠지·해시키그룹과 MOU…한·홍콩 송금 기술검증 추진 중개은행 줄여 송금 시간·수수료 낮추고 아시아 전역으로 확대

[헤럴드경제=정호원 기자] 케이뱅크가 블록체인 기반 해외송금 사업을 홍콩과 동남아시아로 확대하기 위해 글로벌 파트너십 구축에 나섰다.

케이뱅크는 국내 블록체인 기업 비피엠지(BPMG), 홍콩 디지털자산 금융그룹 해시키그룹(HashKey)과 ‘해외송금 및 결제 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다.

3사는 이번 파트너십을 통해 블록체인을 활용한 해외송금 및 기타 디지털자산 관련 사업 이니셔티브 협력을 진행할 계획이다.

3사는 케이뱅크와 비피엠지가 공동 개발 중인 블록체인 기반 해외송금 모델을 활용해 한국과 홍콩 간 송금 기술검증(PoC)을 추진하는 방안을 모색한다.

이번 협약을 통해 ▷디지털자산 기반 해외송금·결제 인프라 구축 ▷디지털자산 수탁, 변환 및 정산 관련 기술 및 서비스 협력 ▷디지털자산을 활용한 신규 비즈니스 모델 등을 공동 추진한다.

특히 해시키그룹이 동남아시아 등 홍콩∙동남아 외국인 대상으로 구축 중인 송금 네트워크와 연계해 광역 아시아 송금 네트워크로의 서비스를 확장 가능성도 검토할 계획이다.

또한 향후 관련 서비스의 제도화 및 금융당국 인가 이후 본격적인 사업 추진에 대비해, 고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 등 내부 통제 시스템을 포함한 적절한 규제 준수 기준을 선제적으로 정립하고 내부 관리체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 블록체인 기술의 투명성과 비용 효율성을 바탕으로 관련 서비스를 안정적이고 책임 있게 제공할 수 있는 기반을 마련해 나갈 예정이다.

홍콩에 본사를 둔 해시키그룹은 싱가포르, 일본 등 글로벌 거점을 둔 아시아 최대 규모의 디지털자산 금융그룹이다. 규제 체계에 기반한 디지털자산 거래를 비롯해 수탁, 자산운용, 블록체인 인프라 등 디지털자산 산업 전반에 걸쳐 사업을 전개하고 있다.

한편, 케이뱅크가 글로벌 파트너십을 잇따라 구축하며 해외 시장 진출에 속도를 내고 있다. 케이뱅크는 올해 아랍에미리트(UAE) 체인저, 태국 카시콘은행, 블록체인 기업 리플에 이어 홍콩 해시키그룹과 업무협약을 체결했다. 파트너사별 개념검증(PoC)을 거쳐 서비스 적용 모델을 구체화하고, 글로벌 시장에서의 활용 영역을 단계적으로 확대한다는 계획이다.

이를 발판 삼아 중동의 금융 허브 UAE, 한국인 방문객이 많은 태국, 아시아 금융 허브 홍콩 등 주요 거점의 해외 송금을 최적화할 것으로 보인다. 중개은행을 최소화해 송금 시간은 줄이고 수수료 절감 효과는 극대화하는 구조를 만든다는 방침이다.

케이뱅크 관계자는 “아랍에미리트, 태국과의 업무협약에 이어 홍콩까지 네트워크를 확장하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 국가의 금융∙블록체인 기업과 협력을 지속해서 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.