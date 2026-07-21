수요예측서 발행액 7배 달하는 33억달러 모여

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화에어로스페이스는 유럽, 아시아 등에서 미국 달러채 발행을 위한 수요 예측(북빌딩)을 진행, 5억달러(약 7410억원) 규모의 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.

한화에어로스페이스가 이번에 발행하는 해외 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 최초제시금리(IPG)인 115bp 보다 32bp 유리한 조건이다. 채권발행 주관사로는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 참여했다.

이번 수요예측에선 발행액의 약 7배에 달하는 33억달러(5조원)가 몰렸다. 지난달 국내 방산∙우주항공 기업으로는 최초로 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 신용등급 A-을 획득한 데 이은 성과다. S&P의 A- 신용등급은 통상 ‘투자해도 문제없음’ 수준을 넘어 ‘안전하고 신뢰할 수 있는 투자 대상임’을 뜻한다. 글로벌 방산업체 중에서는 미국의 록히드마틴, 영국의 BAE 시스템즈 등이 해당 등급을 받았다.

한화에어로스페이스는 이번에 조달한 자금을 운영 자금과 차입금 상환에 활용할 계획이다. 한화에어로스페이스 관계자는 “첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 유수의 우량 투자자들이 한화에어로스페이스의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과”라며 “안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.