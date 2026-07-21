금융기관 AI 도입 의견교환도 ‘글로벌 네트워킹’ 광폭 행보

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신현송 한국은행 총재가 ‘EMEAP(동아시아·태평양 중앙은행 협의체) 총재회의’에 참석해 AI(인공지능)가 경제 구조에 미치는 영향 등을 논의한다.

21일 한은에 따르면 신현송 총재는 22~24일 싱가포르에서 열리는 ‘제31차 EMEAP 총재회의’와 ‘제15차 EMEAP 중앙은행총재·금융감독기구수장 회의’ 참석을 위해 22일 출국해 25일 귀국할 예정이다.

EMEAP란 동아시아·태평양 지역 중앙은행 간 협력 증진과 정보 교환을 목적으로 1991년 설립된 협의체다. 한국을 비롯해 중국, 일본, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 홍콩, 호주, 뉴질랜드 등 11개 중앙은행이 참여한다.

신 총재는 EMEAP 총재회의에 참석해 회원 중앙은행 총재들과 최근 경제동향을 비롯해 AI의 경제구조·금융안정 영향 등에 대해 논의할 계획이다. MFSC(통화금융안정위원회) 등 산하 기구의 활동 상황도 점검한다.

또한 EMEAP 중앙은행 총재·금융감독기구 수장 회의에도 참석해 금융기관의 AI 도입·활용, 공급망 차질의 거시금융 영향과 정책대응 등에 대한 의견도 교환할 예정이다.

신 총재는 4월 취임 이후 해외 주요 행사에 연이어 참석하고 있다. 신 총재는 5월 스위스에서 열린 BIS(국제결제은행) 총재회의를 시작으로 프랑스 파리에서 열린 G7 재무장관·중앙은행총재 회의, 그리고 지난달 BIS 연차총회와 ECB(유럽중앙은행) 중앙은행 포럼(신트라 포럼) 등 글로벌 네트워크를 쌓는 데 힘을 쏟고 있다.